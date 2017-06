1 av 10 svenskar är nu miljonärer – så ska du göra för att bli en av dem

En av tio vuxna svenskar (mellan 20 och 80 år) har nu minst en miljon kronor på sparkontot, enligt en Sifo-undersökning genomförd på uppdrag av banken SBAB.



Svenska hushållens förmögenhet är nu uppe på över 18 000 miljarder kronor, vilket är en ny rekordnivå. Det visar SEB:s nya Sparbarometer skriver Di.



Succéboken "Så här kan alla svenskar bli miljonärer", skriven av Spiltan-grundaren Per H Börjesson, innehåller enkla och handfasta knepen som på sikt sades göra läsarna till miljonärer.



Idag – åtta år efter boklanseringen – hör folk fortfarande av sig till Börjesson via e-post eller Twitter, tackar för råden och berättar att de verkligen blivit miljonärer.



Så hur ska man göra för att bli miljonär? Här är Per H Börjessons fem enkla principer:

Börja varje månad med att spara 10 procent till dig själv.

Ha lägre kostnader än intäkter varje månad.

Köp aktier eller aktiefonder. Om man köper egna aktier är investmentbolag ett bra alternativ. För fonder skall man välja indexfonder eller aktiva fonder som verkligen är aktiva.

Behåll innehaven. Bäst är att aldrig sälja alla aktierna, men man kan också använda kapitalet till en kontantinsats för en egen bostad eller en drömresa.

Var försiktig när du lyssnar på mäklare och rådgivare.

"Följ ovanstående principer och ha inte för bråttom, så har du stora möjligheter att bygga upp en förmögenhet", menar Per H Börjesson som även bjuder på sina bästa investeringstips för långsiktiga placeringar: