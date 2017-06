Det finns 5 typer av idioter på jobbet – är du en av dem?

Alla kan nog känna igen sig i att ha haft en kollega som har varit extra utmanande att arbeta med. Det kan till och med hända att man själv har varit, eller är, just den personen.

"Jag har aldrig pratat med någon som inte kände att de jobbade med en idiot" säger Jody J. Foster till CNBC. Hon är psykiatriker med en MBA, som forskar kring disruptiva läkare på University of Pennsylvania.

I boken "The Schmuck in My Office" pekar hon på 10 typer av idioter på jobbet – personligheter som är svåra att arbeta med. Här är fem av dem, listade av CNBC.

Narcissisten

Detta är personen som sätter sin egen prestation i centrum. Narcissisten tenderar att ge sig själv mycket beröm för sitt eget arbete så väl som att ibland ta äran för saker andra har gjort. En person med detta drag vill sällan ta ansvar för misstag som har begåtts utan försöker istället skuldbelägga andra runtomkring.

Narcissisten kan anta två olika skepnader – den positiva, skrytiga typen och den negativa.

Den negativa typen är självömkande och drar till sig uppmärksamhet genom att tycka synd om sig själv, eller klaga över att ha mest jobb att ta itu med av alla på arbetsplatsen.

Den aggressiva typen

Personer med extra kort stubin ställer till med mycket kaos på jobbet. En överkänslig, aggressiv kollega som denna brukar få plötsliga vredesutbrott om inte saker går som tänkt. Denna person brukar även ha brist på tålamod och har inga problem att ringa, sms:a och mejla tills någon svarar.

Den manipulativa kollegan

Detta är en klurig typ att hantera. Kollegor som är manipulativa är ofta omtyckta, samtidigt som de gör saker som kan reta gallfeber på de andra. Det som kännetecknar denna person är vanan att alltid försöka komma undan med saker och ta genvägar för att underlätta för sig själv.

Control freak-kollegan

Det här är kollegan som kan verka skärpt och intellektuell, men som aldrig kan släppa sitt behov av att detaljstyra allt. Kontrollbehovet och det egna, strukturella, arbetssättet får inte röras till. Detta kan bli ett problem när man ska samarbeta och de konstant granskar och pekar ut fel eller förbättringar som kan göras.

Kollegan som är disträ

Den lättdistraherade kollegan är den som vars tankar vandrar iväg på andra håll under de viktiga mötena – som de ofta är sena till. Det är även personen som skjuter fram saker, missar deadlines och konstant kämpar för att komma ikapp. En riktig mardrömskollega för den ovanstående typen.