”Banken tvingade oss att sälja lägenheten” – här är bostadshetsens mörka baksida

Flera år av låga räntor har skapat en kraftigt ökad efterfrågan på bostäder i stora delar av Europa – med ökade priser som följd, skriver Business Insider. Och det kommer bara bli värre under 2017, enligt brittiska storbanken Barclays.



Det Europeiska systemet för finansiell tillsyn (ESFS) anser att Sveriges bostadsmarknad löper störst risk för en krasch, före London som kommer på tredje plats efter Luxemburg.



Och bankerna räknar med att du ska klara dig igenom tuffare tider. Nordea har det högsta räntekravet med sina 8 procent – något som kan kosta kunderna en förmögenhet.



Genomsnittsräntan för en person som har ett rörligt bostadslån på fem miljoner kronor är 1,6 procent. Med den räntan får du betala 4667 kronor i månaden. Skjuter räntan sedan upp till 8 procent tillkommer en ökning på drygt 20 000 kronor i månaden – något Nordea verkar tycka är fullt rimligt, skriver Dagens Industri.



Läsarbrev till SvD i samband med deras serie ”Skuldstressen” visar på bostadshetsens mörka baksida, den allt högre skuldsättningen som krävs för att bo i Stockholm, och vad som händer när priserna faller – vilket tidigare skedde i Sverige under 90-talet.



”Vi sålde en villa 1990 och köpte en bostadsrätt i centrala Uppsala… Priset på lägenheten var 1,1 miljoner kronor. Den var i behov av viss renovering. Vår beräkning var att det skulle komma att kosta cirka 300 000 kronor… Slutsumman blev cirka 1 miljon kronor.”



”Samtidigt… byggde vi också ett nytt sommarställe. Vi hade inte placerat och bundit lånen så när chockräntan kom innebar det att vi hade 40 000 kr i räntekostnader per månad. Då tvingade Nordea oss att sälja lägenheten” skriver en läsare till SvD och berättar en de blev tvungna att sälja med en ren beskattad förlust på cirka 1 miljon kronor, i en tid då bostadsmarknaden nästan hade kollapsat.



”Vi var en av alla dem som drabbades -92. Vi hade köpt en lägenhet i Solna 1990, vi lånade nästan allt. Vi hade topplån med borgenärer med mera. Sen steg räntorna… Paniken när vi fick höra om räntehöjning efter räntehöjning, gjorde att vi band våra lån med 15 procents ränta i 5 år” skriver en annan läsare till SvD.



Bopriserna i Stockholm fortsätter att slå nya rekord. En kvadratmeter i Östermalm kan nu gå loss på upp till 200 000 kronor, enligt DI – vilket börjar få som effekt att även de välbärgade nu känner att de inte har råd att bo i innerstaden längre.



Utredaren Michaël Koch har nyligen presenterat ett förslag på flera dramatiska ändringar som ska stärka konsumentskyddet på bostadsmarknaden – men som också kan leda till ett prisfall på bostadsrätter i Sverige, skriver SvD.

Oavsett hur vi förhåller oss till larmen om bostadsbubbla finns det alltid risker, och en mörk baksida på bostadsmarknaden – med förlustförsäljningar och hög skuldsättning.