Mentorskapet - Ett uråldrigt koncept som är viktigare än någonsin

När så många drivna och kompetenta människor samlas i ett rum är det inte konstigt att ett högt,förväntansfullt sorl låg i luften redan vid välkomstminglet. Att Novares mentorprogram blir mer och mer populärt är inte så konstigt. Behovet av att ha någon att ha någon att bolla med, få utvecklas tillsammans med och ta emot goda råd ifrån blir bara större.

"Alla behöver en mentor och kanske också vara en", sa Sofie Jungar, programansvarig från Novare, när hon hälsade en fullsatt sal välkommen.

Ofta är det ganska universella frågeställningar som adepterna behöver en mer erfaren person att bolla med. En vanlig utmaning är, till exempel, hur man ska gå till väga som ensam kvinna i sin grupp eller i sin bransch.

Men Sofie Jungmar berättade att årets frågeställningar faktiskt, till viss del, skiljer sig från tidigare år.



"I år går många av adepternas tankar åt ämnen som hur du hanterar misslyckanden på ett bra sätt och konsten att få ihop livet med karriären. Frågeställningar som "måste jag verkligen alltid vara tillgänglig", "finns det en positiv relation mellan stress och kontroll", och "hur kombinerar jag ett liv med karriär" är några av de många funderingar som adepterna behöver vägledning i, säger Sofie Jungmar och tillägger:



"Det är modigt att våga öppna sig även när det handlar om känsliga och personliga saker, så som till exempel misslyckanden och balansen mellan privatliv och karriär. Det är viktigt att våga vara personlig och öppna upp sig, både som mentor och adept".



Denna kväll fick inte bara de 200 mentor- och adeptparen träffa varandra för första gången. Det blev också bordsdiskussioner och speed-dating. Och med dating-frågor som "vad vill du bli när du blir stor?" och "vilken superkraft skulle du vilja ha?" är det inte konstigt att stämningen var positiv och växte under dagen.



Avslutade kvällen gjorde Ronnie Leten, avgående vd och koncernchef Atlas Copco, som personligt och öppenhjärtigt berättade om livet som ledare för ett globalt börsbolag med 40 000 medarbetare.



Han började sitt framträdande med att be om att få stolen bortplockad.



"Jag sitter aldrig ner varken på jobbet eller på möten, man blir inte lika alert då. Om du sitter kan du lätt smyga in på din mail eller bli ofokuserad på andra sätt som inte händer när du står upp. Mötena går dessutom fortare.", tipsade Ronnie Leten.



Ronnie Leten berättade också att även han haft människor som väglett honom och att han, flera gånger, tagit på sig uppgifter som han inte alls behärskade från början. Han erkände också att han varit nära på att säga upp sig flera gånger.



"Man måste utmana sig själv och gå utanför sin comfort zone. Trots att du kanske inte alls tror att du kommer klara det i början så kommer du att lära dig och utvecklas", säger Ronnie Leten.