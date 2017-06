Supertalangen lämnade Uber för att sälja resväskor – nu byter hon bana igen, 6 månader senare

Vid 25 började hon jobba med marknadsföring på den hajpade taxiutmanarens huvudkontor i New York. Babba Canales blev 2016 utsedd till supertalang av Veckans Affärer, samt har listats av Forbes som ett av de hetaste stjärnskotten under 30.



"Jag är bra på att hitta smarta, kreativa sätt att komma i kontakt med rätt människor och upprätthålla de relationerna långsiktigt" har Babba Canales tidigare sagt till VA.



För 6 månader sedan lämnade hon Uber för att blir varumärkeschef för Away, en start-up som säljer teknologiska resväskor direkt till konsumenterna. 2015 tog Away in riskkapital på 2,5 miljoner dollar, rapporterade Breakit.



Men positionen blev inte långvarig. Nu lämnar hon väskbolaget – för att starta eget. Babba Canales uppger att hon nu ska lansera en egen byrå inom varumärkesmarknadsföring, skriver Breakit.



"Under de senaste åren på Uber och Away har jag haft turen att spela en liten roll i att ge otroliga projekt liv tillsammans med smarta människor” uppger hon i ett mejl, och berättar samtidigt att hon ser fram mot att använda sitt nätverk och sina kunskaper i den nya verksamheten.