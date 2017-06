Krönika: Alla pratar om Adblock – älskar eller hatar du?

Går du in på Reddit och söker på ”Adblock” får du upp hundratals trådar där användare diskuterar om man ska använda en reklamblockerare, vilken som är den bästa reklamblockeraren samt reaktioner från sajter som hatar reklamblockerare.

Frågan om reklamblockerare är hetare än någonsin, och det finns två tydliga sidor. De som älskar dem och de som hatar dem. För många användare är reklamblockerare ett måste för att kunna ha en behaglig tillvaro på internet, i alla fall om du läser trådarna på Reddit.



Samtidigt menar annonsörer och marknadsförare att reklam är en förutsättning för det som många upplever vara ett ”gratis internet”. Med tanke på att ingenting egentligen är gratis, är reklam och dina personuppgifter det betalningsmedel som gör det möjligt att surfa utan att betala i rena pengar.



Diskussionen har dessutom blivit infekterad och båda sidor beskyller varandra för att sabotera samtalet och målar upp skräckscenarier för vad framtiden kommer att bli om den andra sidan får som de vill. Men vad är egentligen grunden till förekomsten av reklamblockerare?

Grunden är helt enkelt att företag och annonsörer vill synas, men användare vill inte bli tvingade till eller luras att se en annons. De vill hellre leta upp informationen själva och bli informerade om bra tjänster och produkter på ett sätt som känns relevant och harmoniserar med den övriga upplevelsen. I gränslandet mellan de båda finns därför en kompromiss som båda borde kunna gå med på.

Consortium for Better Ads (CfBA) menar att det går att ha reklam som inte stör användarupplevelsen. I syfte att underlätta för båda parter har de därför tagit fram riktlinjer för vad som är en bra annons. Riktlinjer som Google ryktas använda för att skapa sin egen reklamblockerare.



Adblock Plus har själva skapat luckor i sin reklamblockerare som gör det möjligt för ”bra” annonser att synas. Deras riktlinjer är visserligen tuffare än CfBAs, men gör det ändå möjligt för annonsörer att nå ut till personer som har en reklamblockerare installerad.