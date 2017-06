61-åringen skrattade åt Trumps minister – nu kan hon få ett års fängelse

Desiree Fairooz, 61, år skrattade högt under ceremonin då Jeff Sessions svors in som USA:s justitieminister.



Desiree, som är från kvinnorättsorganisationen Code Pink, säger att hon inte kunde hålla tillbaka skrattet när Sessions beskrevs ha en lång historia av att ”behandla alla amerikaner likvärdigt inför lagen.”



Nu har hon dömts för förargelseväckande beteende, och riskerar antingen böter eller upp till 12 månaders fängelse – straffet kommer meddelas i juni. Det rapporterar New York Times.



Jeff Sessions var ett kontroversiellt utnämnande, då kritiker bland annat pekat ut tidigare uttalanden som rasistiska.



”Jag är så äcklad av så många olika aspekter av vår nuvarande regering” kommenterar Desiree Fairooz.