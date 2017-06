Här är världens bästa städer för startups – och nu är Stockholm med på listan

Stockholm är nykomling och hamnar totalt på en 14:e plats på en topplista som rankar de bästa städerna för startups att verka i. Det rapporterar The Next Web.



I årets undersökning av Global Startup Ecosystem Report and Ranking som Startup Genome står bakom hamnar Silicon Valley etta i alla kategorier utom "talang" där de halkar ner till en andraplats efter Peking.



Stockholms ranking inom olika kategorier; "performance" 17, "funding" 20, "market reach" 8, "talent" 18, "startup experience" 12.



Stockholm hamnar även högt upp i tillväxtligan med ett index på 5,3. Bara Sydney och Shanghai med 6,3 respektive 5,5 hamnar högre upp.



De tio bästa städerna att verka i som startup enligt undersökningen:





Silicon Valley New York City London Peking Boston Tel Aviv Berlin Shanghai Los Angeles Seattle



Det är tredje året som Startup Genome upprättar rankingen. Underlaget består av intervjuer med entreprenörer och sammanställning av olika data.