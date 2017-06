Här är 12 bekväma sätt att tjäna pengar – medan du gör något annat

Få betalt för ditt surfande

Bolaget Swagbucks betalar dig för att installera en plugin som spårar dina sökningar på nätet – en sorts mellanhand för marknadsundersökningsbolag. I utbyte får du presentkort på till exempel Amazon , tipsar Jacob Shamsian i Business Insider (BI).



Få betalt för att titta på TV

Indexdollars fungerar ungefär på samma sätt som Swagbucks. Du får betalt för att svara på undersökningar om dina TV- och dataspelsvanor, enligt BI.



Bygg en app

Om du gör en app som erbjuder en funktion folk behöver är det enkelt att tjäna pengar på den – antingen genom att ta betalt för nedladdningar eller sälja annonser. Med sajter som Code Academy är det dessutom enklare att lära sig koda än någonsin, skriver Jacob Shamsian.



Sälj dina bilder online

Vem som helst kan ladda upp sina bilder på stockfototjänster som Shutterstock and iStock – och när någon laddar ner dina bilder får du en ersättning utbetald, skriver BI.



Flytta dina sparpengar till en nischbank

På de svenska storbankerna sitter dina pengar på nollräntekonton och äts upp av inflationen – medan flera nischbanker och kreditmarknadsbolag med statlig insättningsgaranti fortfarande erbjuder en viss sparränta.



Investera i indexfonder

Att bli rik på aktier kräver en viss kompetens – men att investera i indexfonder är ett sätt för icke insatta att tjäna pengar, även om risken finns att du också förlorar pengar.



Sälj gamla böcker på Amazon

Lägg alla dina böcker du inte vill läsa igen i en låda och skicka till Amazon. Varje gång en bok säljs tar de en andel och du får resten, skriver BI.



Använd referenslänkar på din sajt

Om du har en egen hemsida eller blogg och diskuterar en produkt: använd referenslänkar. Sajter som Amazon låter dig lägga en bit kod i en särskild produkts URL. Om någon köper den produkten via just den URL:en får du en procent av intäkterna från köpet, tipsar Jacob Shamsian i BI.



Gör en guide på YouTube

Även om det nyss blev lite svårare att tjäna pengar på YouTube är det fortfarande fullt möjligt – om du är expert på något; dela med dig av dina kunskaper i en video-serie.



Se till att tjäna royalties

Om du producerar eget kreativt innehåll kan du få royalties – det vill säga; personer och företag betalar för att använda dina kreativa verk eller tillgångar. Genom att registrera dig på Stim, Dramatikerförbundet eller någon annan upphovsrättsorganisation ser du till att du får royalties utbetalda. Det går även att handla med royalties på Royalty Exchange, skriver Inc.



Hyr ut lägenheten medan du är på semester

Tack vare aktörer inom delningsekonomin som Airbnb är det hur enkelt som helst att hyra ut din bostad, vare sig det handlar om din huvudbostad när du är på semester eller om du äger extra fastigheter.



Installera en autoresponder

En autoresponder kan användas för att sälja produkter, tjänster och medlemskap – genom att kunder lämnar sin mejladress på din sajt för att sedan få ett automatiserat mejl med en länk till nedladdningsbart material. Ett exempel på en autoresponder är OptinMonster, skriver entreprenören John Rampton.