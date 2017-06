Medan du tog helg gjorde Trump ännu en U-sväng

Under Donald Trumps 100 första dagar har Nordkorea varit en av de mest pressande utrikespolitiska frågorna, då den lilla kommunistdiktaturen har fortsatt att utveckla kärnvapen och utföra tester av missiler.



Trump har tidigare sökt samarbete med Kina kring hårdare tag mot Nordkorea, samt öppnat för militära aktioner. Så sent som i söndags antydde han i en intervju på CBS att USA kan sabotera landets kärnvapenprogram, skriver Business Insider.



Men under måndagen 1 maj gjorde Trump ännu en av sina patenterade U-svängar och öppnade för samtal med Kim Jong-un.



”Om det vore passande för mig att träffa honom så vore jag hedrad att göra det. De flesta politiker skulle aldrig säga det, men under rätt omständigheter skulle jag träffa honom” säger presidenten till Bloomberg.



USA har inga diplomatiska relationer med Nordkorea, och Vita husets pressekreterare Sean Spicer uttalade sig senare och poängterade att förutsättningarna inte är de rätta just nu, skriver Bloomberg.