24-åriga grundaren om resan från noll till 50 000 "economistas" - på mindre än ett år

Hur kan man på ett halvår gå från ingenting till över 50 000 kvinnliga Facebook-medlemmar som gillar aktier?



Allt började med att superbloggaren Isabella "Blondinbella" Löwengrip såg sin chans när gruppen "Tjejer som gillar aktier" hade vuxit så mycket att man fattade beslut om att inte ta in nya medlemmar.



Bland gruppens medlemmar fanns en person som stack ut lite extra - 24-åriga Anna Svahn.

Hon hade inte bara parkerat portföljen på Nordnet-plattformen Sharevilles topplistor för bäst presterande under både en och tre månader, utan hade också många följare på sin blogg Mina Affärer.

Efter att ha fått grönt ljus av grundaren Christina Engelen drog duon ihop med den andra medgrundaren av Economista, Pingis Hadenius, igång Facebook-gruppen Economista - kvinnor som gillar aktier och privatekonomi - i höstas.

Gruppen har haft en närmast explosionsartad utveckling sedan dess och är numera uppe i 48 000 medlemmar.

"Jag hade visserligen gjort bra affärer på min swing-trading, men kände att jag ville visa att långsiktiga investeringar är det som lönar sig i längden och slutade trejda."

Efterhand insåg dock trion att det också uppstod så mycket generella frågor kring privatekonomi att det var läge att skapa en mer renodlad Facebook-grupp för aktier - Economista Aktier och Investeringar.

Den har på bara några månader kommit upp i drygt 6 000 medlemmar.

"Jag tror att en förklaring till den snabba utvecklingen är att det finns ett uppdämt behov hos kvinnor att ingå i olika nätverk."

Hon menar att grupperna aldrig hade blivit en sådan framgång utan hjälp från Linnea Schmidt som till vardags jobbar med att bota cancer, men utgör en viktig del av Economista.





Förutom att Anna Svahn är medgrundare av de snabbväxande Facebook-grupperna leder hon också arbetet med investerarnätverket Feminvest sedan i januari.

Nätverket riktar sig till kvinnors ägande och inflytande på aktiemarknaden under parollen "Kvinnligt ägande gör skillnad".

"Feminvest handlar inte om att exkludera män, utan att skapa en arena för kvinnor att diskutera sina investeringar med andra kvinnor."

Ett exempel på det är Feminvest-kampanjen "Trade Like a Girl".





Här bar välkända Twitter-profilerna Ekka Lundin, Erik Hansén med flera Feminvest-tröjorna med dess logga och budskap med stolthet.

"Ekka Lundin är de twittrande tradingprofilernas motsvarighet till Isabella Löwengrip."

Snart blev Anna Svahn överöst med mejl från andra män som ville få chans att bära tröjorna.

Med tanke på allt det hon gör i dag så kan det tyckas som ett sjumilakliv från uppväxten på en hästgård nära Falköping i Västergötland.

Men redan tidigt kände hon att den lilla byn var för liten och snart blev det i stället flytt till Malmö där det inte dröjde länge förrän hon började plugga på Malmö Högskola.

Parallellt med studierna jobbade hon med administration på högskolans backoffice, men fick förfrågan att hjälpa eventchefen.

Av en ren slump fick hon ta över som eventchef och arbetade heltid med det under hela studietiden. Sista året arbetade började hon även arbeta halvtid för Trygg-Hansa.

"Det är inte min grej att sitta i tv-soffan om man säger så."

I samma veva lärde hon känna en vän som jobbade som aktiemäklare.

Enligt devisen "fake it til you make it" låtsades hon vara kunnig om börsen, men sög ut så mycket hon kunde från deras samtal och googlade fram svaren på sina frågor.

I 20-årsåldern hade hon sparade så mycket pengar att hon öppnade en aktiedepå på Nordnet.

Första investeringen blev investmentbolaget Melker Schörling där hon gick in på 235 kronor och snabbt gjorde vinst. Mycket av inspirationen kom från boken "Vägen till din första miljon - alla kan bygga en egen pengamaskin".

Jobbet som eventchef gjorde också att hon fick upp ögonen för medtech-bolag, men snart blev hon så förskräckt över bolagens höga volatilitet att hon insåg att det var hög tid att börja med att handla på nyheter, inför rapporter och annat för att undvika värsta rasen.

Det var dock investeringar i oljebolag som gjorde att hon blev omskriven på Nordnets blogg hösten 2016 efter att portföljen stuckit iväg med 180 procent på blott tre månader.

"Så här i efterhand kan jag tycka att det var sjukt dumt med tanke på de höga riskerna. Det är verkligen ingenting jag rekommenderar någon att börja med".

Det dröjde heller inte länge förrän hon beslöt sig för att utvärdera all sin handel.

Det vill säga skriva upp sina trades, hur det har gått när hon har följt respektive inte följt sina strategier och det långsiktiga utfallet.

"Slutsatsen blev att jag hade tagit för hög risk utan en ordentlig plan. Jag bestämde mig för att hålla mig till en mer systematisk strategi."

Det visade sig vara ett smart drag och hennes snabba tradingframgångar banade snart väg för tusentals följare på Shareville.

"Följarna fick meddelanden så fort jag köpte och sålde och de tog ofta rygg på mina investeringar. Jag blev ett av de tio mest följda kontona på Shareville."

Hon beslutade sig ändå för att lägga swing-tradingen på hyllan i höstas.

Dels för att hon knappt hunnit sova eller träna på ett år, dels för att hon skulle flytta till Stockholm och fokusera på sitt skrivande och även driva frågan om kvinnligt ägande, men också för att inte längre stå för snabba klipp utan visa att långsiktighet är det som håller.

I dag har hennes finansiella framgångar gett möjlighet att ägna sig åt det hon brinner för.

Anna Svahn tror att hennes systematiska arbete är det som framförallt har bidragit till framgångarna.

Sedan råder nog inga tvivel om att det har underlättat att vara sambo med Europas mest framgångsrika hedgefondstjärnor genom alla tider - Karl-Mikael Syding.

"Alla tror att vi bara pratar aktier hemma, men Micke vill mest fungera som ett bollplank för mina projekt eftersom han tycker att finansbranschen är rätt tråkig."

Hon träffade honom för att ta ett glas vin och hon berättar att Karl-Mikael Syding trodde att han skulle behöva stå ut med en tjej som ville prata H&M:s P/E-tal hela kvällen, men diskussionen kom i stället att handla om deras favoritbok - American Psycho.

Härnäst är tusenkonstnären Anna Svahn i full färd med att skriva en bok om nätverkande på temat hur man investerar i relationer för att bygga så stora nätverk som möjligt.

Du verkar ha en enorm energi?

"Jag älskar morgnar och brukar få mycket utfört timmarna innan jag beger mig iväg till kontoret, men sen somnar jag i princip så fort jag slutar jobba på kvällen. Fråga Micke hur ofta jag är vaken en hel film!"

Hennes investerarstrategi i dag beskriver hon som "buy & hold".

Dels för att hon numera står för långsiktiga investeringar, dels för att hon har en försiktig pessimism kring marknaden och tycker att allt är övervärderat.

"Aktier står för 30 procent av min portfölj, medan resten är råvaror som guld men även bitcoin. Mina guldinvesteringar säger väl en del om hur jag ser på läget", säger hon och skrattar.

En av hennes främsta grundregler är att aldrig bli förälskad i en aktie eller ett bolag, utan visa kallsinnighet och sälja när aktien behöver säljas.

"Jag sparar min kärlek till Syding."