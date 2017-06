Här är 14 saker du lägger pengar på varje dag – som gör att du aldrig blir rik

Pendelkort

Sant, för vissa är det alldeles nödvändigt att pendla kommunalt – men ett sätt att slippa trängseln ochde allt dyrare priserna (det kostar till exempel 830 kronor per månad för att pendla med SL) är att promenera eller ta cykeln. Det är plånboksvänligt och du får motion på köpet.



Impulsköp i fysiska butiker

Fysiska butiker är utformade för att du ska konsumera så mycket som möjligt. Lösningen är att gå in en med en tydligt formulerad plan eller inköpslista – eller helt enkelt göra dina inköp på nätet, något som till och med flera matbutiker erbjuder numera.



Konsumtion utan research

Det tar kanske två minuter att jämföra priset på en specifik tjänst eller produkt online, att då inte lägga den tiden på att hitta det förmånligaste priset som finns på marknaden är verkligen ett slöseri med pengar.



Bilägande

Ute på landet är bilen förvisso en överlevnadsfråga, men för de 85 procent av oss svenskar som numera bor i tätorter (enligt SCB) finns det kostnadseffektiva alternativ till att äga en egen bil – såsom bilpool för dig som kör ibland, och bildelningstjänster som DriveNow (än så länge bara tillgängligt i Stockholm) för dig som bara spontant vill hoppa in i en bil och köra en kortare sträcka. Och många kanske inte behöver köra alls, utan klarar sig med att gå, cykla eller åka kommunalt.



Ditt sparkonto

Ett sparkonto hos någon av de svenska storbankerna ger alltjämt nollränta. Dessutom tar flera ut banker ut en avgift för att använda deras tjänster, samtidigt som dina hårt intjänade pengar sitter och äts upp av inflationen. Samtidigt finns det flera nischbanker och kreditmarknadsbolag (med statlig insättningsgaranti) som erbjuder sparande med upp till cirka 1 procents ränta.



Förseningsavgifter

Att vara försenad med att betala räkningar ger inte bara en onödig förseningsavgift, det riskerar även att påverka ditt kreditbetyg.



Underanvända prenumerationer

Vad prenumererar du på för tjänster, och hur ofta använder du dem egentligen?



Köpa lunch varje dag

En lunchlåda är definitivt bra för ekonomin, men brukar också vara hälsosammare. Det är inget fel med att äta ute ibland, bara det inte blir en daglig vana.



Flaskvatten

Flaskvatten är ett fullständigt slöseri med pengar och med jordens resurser, särskilt med tanke på hur bra kranvattnet är i Sverige.

Underanvända gymkort

Ett gymkort är bara en bra investering om du faktiskt använder det. I annat fall finns det en massa bra sätt att träna på gratis, till exempel genom att följa med i videos på YouTube eller helt enkelt gå ut och springa.



Köpa kaffe varje dag

Köp en egen kaffemaskin och termos och gör ditt eget kaffe. Om du köper en latte varje morgon för låt oss säga 35 kronor, då blir det sammanlagt en kostnad på över 12 000 kronor per år.



Kabel-TV

Kabel- och satellit-TV är både dyrt och gammaldags – en streamingtjänst såsom Netflix eller HBO kostar kring hundralappen, och det är mer sannolikt att du utnyttjar tjänsterna till fullo.



Extra mobildata

Att gå över gränsen för den mängd mobildata du har i ditt abonnemang blir lätt en dyr affär. Appar som Data Man eller My Data Manager hjälper dig hålla koll och varnar ifall du närmar dig gränsen.



Matsvinn

Varje svensk slänger i snitt drygt 50 kilo ätbar per år, enligt SCB. Genom att planera dina inköp av matvaror och inte slänga i onödan sparar du betydande summor.