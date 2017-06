Här är 7 saker som framgångsrika människor gör efter jobbet

De äter något hälsosamt

Efter en lång dag på jobbet kan det kännas som om du förtjänar en belöning, kanske ett glas av ditt favoritvin. Men som Joyce Marter, licensierad rådgivare, påpekar i en artikel i PsychCentral att alkohol verkar nedstämmande, vilket resulterar i att du känner dig mindre energifull på morgonen.



De läser

De flesta framgångriska människor läser lite varje kväll innan de lägger sig. Karriärexperten Michael Kerr säger till Business Insider att han känner ett oberäkneligt antal företagsledare som sätter av tid innan det är läggdags för att läsa. Kerr poängterar att vissa går så långt som att schemalägga en fast aktivitet i kalendern.



De besvarar samtal, mail och sms

Kvällen ger oss ofta tid att med odelad uppmärksamhet besvara samtal från vänner och familj, svara på sms eller privata mail du inte hunnit ta dig igenom under dagen.



De går offline

Efter att du besvarat dina samtal, mail och sms – gå offline. Framgångsrika människor gör det mesta, förutom att jobba, precis innan de lägger sig. De varken kollar tvångsmässigt sin inkorg eller oroar sig för jobbrelaterade problem, framhåller Kerr vidare till Business Insider.Tanken är att skapa en kil mellan jobb och sömn.



De slappnar av

Framgångsrika personer ger sig själva tid att slappna av efter jobbet. Det ger både kropp och sinne tid att återhämta sig. Roy Cohen, karriärcoach och författare till boken ”The Wall Street Professional’s survival guide”, säger att en god natts sömn och en hälsosam måltid är livsviktigt.



De planerar sin sömn

Att människor med stressiga livsmönster riskerar sömnproblem är allmänt känt. ”En vana jag vet att många framgångsrika människor har är att de helt enkelt gör sömn till en prioritet – vilket kan vara en utmaning för arbetsnarkomaner och entreprenörer” säger Kerr till Business Insider.



Nyckeln är att skapa dig en vana av att gå till sängs vid en och samma tid varje kväll för att försäkra dig om att du får en god natts sömn. Tidsplaneringsexperten Laura Vanderkam tipsar om att du kan sätta ett alarm på kvällen som talar om för dig att det är dags att sova.



De reflekterar

Kvällen är en bra tid att samla tankarna och katalogisera känslorna. Det bästa sättet att ta sig an uppgiften är att få ner allt på papper. Det hjälper dig att gå till botten med de saker som irriterat dig under dagen, och förhoppningsvis ge dig en insikt om att saker och ting inte är så illa trots allt.Processen kommer ge dig en ovärderlig känslomässig frigörelse.



”Det är som att spola en toalett... då har du fått ut det ur systemet”, säger beteendevetaren James Campbell Quick till The Huffington Post.