Obama kommer nu dra in över 3 miljoner på ett enda tal till Wall Street – lika mycket som han tjänade på ett helt år i Vita huset

Standardlönen för en amerikansk president är 400 000 dollar per år.



Nu har Barack Obama tackat ja till att hålla ett tal på Wall Street-banken Cantor Fitzgeralds årliga konferens om sjukvård i september – för en ersättning på just 400 00 dollar, det vill säga kring 3,5 miljoner kronor. Det rapporterar Financial Times.



Det är alltså ett ännu mer lukrativt uppdrag än Hillary Clintons tre tal till Goldman Sachs 2013, som drog in sammanlagt 225 000 dollar



Som president var Obama inte alltid bästa vän med aktörerna på Wall Street, särskilt i kölvattnet på finanskrisen. 2010 drev han igenom Dodd-Frank Act med syfte att dämpa storbankernas risktagande.



Det verkar som att paret Obama har flera lönsamma år framför sig.



Barack och Michelle Obama beräknas dra in upp till 242 miljoner dollar under de närmsta 15 åren, på bokkontrakt, talverksamhet och regeringspensionen. Det visar en beräkning från Kogod School of Business at American University, skriver Business Insider.



Pensionen för en tidigare president är 200 000 dollar per år, priset för ett tal från en ex-president är minst 200 000 dollar per tillfälle, Obamas har redan bokkontrakt värda 40 miljoner dollar och väntas dessutom båda skriva autobiografier som kommer dra in ytterligare 20-45 miljoner – och forskarna bakom studien räknar med att Michelle och Barack kommer ge kring 50 tal om året.