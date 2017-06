Här är 11 vanliga tecken på att du aldrig kommer bli rik – och vad du borde göra istället

Du jobbar bara hårt, inte smart

Det är inte mängden jobb som räknas – det viktigaste är att lägga energi på rätt saker.



Du tänker fel kring pengar

”Att bli rik börjar med hur du tänker och vad du tror på när det kommer till att tjäna pengar” skriver Steve Siebold i boken How Rich People Think. Steve Siebold har själv lyckats bli miljonär för egen maskin. Boken är ett resultat av hundratals intervjuer med miljonärer under mer än 25 års tid, skriver CNBC. Baserat på sina studier listar han sex psykologiska trick rika människor använder som gör att de tjänar pengar.



Du fokuserar för mycket på att spara, och inte på att tjäna

Att spara pengar gör man bara för att investera dem, menar dollarmiljonären Grant Cardone. Använd aldrig sparpengar till något annat, inte ens i nödlägen. Cardone menar att han fortfarande, minst två gånger om året är helt pank eftersom allt överskott går till investerar.



Du köper saker du inte har råd med

Onödiga utgifter är en stor bov som hindrar dig från att bygga förmögenhet – oavsett vilken finansiell nivå du vill lägga dig på. Genom att dra ned på dina kostnader får du mer pengar över till att spara eller investera.



Du har inte börjat investera

"Om en person väntar med att investera… kommer den framtida konsekvensen bli att man tjänar omkring 850 kr mindre per dag. Anledningen till det är just att man missar den långsiktiga möjligheten som ränta-på-ränta ger" säger Wall Street-veteranen Sallie Krawcheck, som tidigare arbetat som vd och finanschef på Merrill Lynch Wealth Management respektive Citigroup.



Du tror inte på möjligheten att vem som helst kan bli rik

Rika tror att framgång är helt naturligt. ”Den enskilda tron driver de mest framgångsrika på sätt som säkerställer deras framgång skriver Siebold.



Du tar inte risker

“Den som inte tar några risker får oftast ta det som finns kvar efter andra har gjort sina val”, skriver författaren Napoleon Hill i boken “Think and Grow Rich”. “Att vara för försiktig är lika farligt som att vara för riskbenägen. Båda är extremer att akta sig för”, fortsätter han.



Du har bara en inkomstkälla

65 av miljonärerna procent hade tre sätt att tjäna pengar på, 45 procent hade fyra sätt medan 29 procent hade fem eller fler sätt. De vanligaste extra inkomstkällorna var uthyrning av bostad, investeringar i aktiemarknaden eller att vara delägare i en sidoverksamhet.



Du kliver sällar ur din ”comfort zone”

Medelklassen sätter låga och bekväma finansiella mål, medan de som lyckats bli rika har ställd orimligt höga mål och gör sedan allt för att nå dem, enligt Steve Siebold.



Du har inga tydliga finansiella mål

“Det finns inget hopp om framgång för den som inte har ett centralt syfte, eller specifikt mål, att sikta på”, skriver Hill, enligt Business Inisder. Han menar alltså att den som vill bli rik måste börja med att visualisera sitt mål, som helst ska vara en specifik siffra, för att sedan lägga upp en finansiell plan och bestämma precis vad som ska hända med pengarna.



Du låter dig hindras av rädsla

”De mest framgångsrika agerar på en medvetandenivå där rädsla inte existerar – på den här nivån känns allt möjligt. Varje dröm som känns galen i de flestas ögon blir förvånansvärt uppnåelig” skriver Siebold.