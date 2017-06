Elon Musk avslöjade nyss att Tesla ska leverera bilen som kunderna drömt om sedan 2008

Lanseringen av Teslas Modell 3 är nu bara några månader bort. I september förväntas en elektrisk och möjligen självkörande semi-truck. Enligt Elon Musk dröjer det därefter inte mer än 18-24 månader innan en ny pickup kommer ut på marknaden.



Men för de inbitna Tesla-fansen är det bara en bil som de har väntat på – enligt rapporter, ska biltillverkaren under 2019 blåsa liv i sportbilsmodellen Roadster, vilken var den första bilen Tesla lanserade på marknaden. Det skriver Business Insider.



Första generationen av Teslas flaggskeppsbil lanserades 2008, med en räckvidd på nästan 400 kilometer. Plattformen stod England’s Lotus för, medan Tesla färdigställde och installerade elektriska batterier samt drivlinor.



Vid introduktionen var problemen många, till exempel hade Roadster en tendens att fastna på andra växeln. I ett uttalande under föregående år tillskrev Elon Musk det fulla ansvaret till chassitillverkaren Lotus.



Den sista versionen som producerades innan Tesla skiftade sitt fokus till Modell S, The Roadster Sport, var ännu snabbare än föregångaren. Frågan som återstår är hur mycket sportbil den nya generationen Roadster kommer att vara.



I en tweet på fredagen sa Elon Musk att ”Modell S kommer att vara den snabbaste Teslan, till och med nästa generations Roadster.”