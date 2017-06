Han var först in i succén Truecaller: "Jag skulle aldrig investera i en startup med en Porsche utanför"

Han är en av de mäktigaste investerarna i den svenska internetbranschen. Men han håller en låg profil och är en total doldis för de flesta.

"Det har varit en medveten strategi", säger Stefan Lennhammer när vi möts på Kungsgatan 15 i Stockholm efter att han åtminstone tillfälligt valt att bortse från just den strategin.



Där, två trappor upp i ett minst sagt färgglatt kontor, huserar Truecaller, bolaget bakom den i dag globalt spridda telefonboksappen, sedan några år tillbaka.



Stefan Lennhammer var den förste investeraren som såg potentialen i Truecaller. Han hade just lämnat rollen som vd på Stronghold Invest för att åter satsa på sin egen investeringslåda, som han hade grundat några år tidigare tillsammans med sin fru Karin, när två 24-åringar ringde på dörren. Det var Alan Mamedi och Nami Zarringhalam.



Alan Mamedi jobbade som programmerare på Birdstep efter avslutade KTH-studier och Nami Zarringhalam höll på att avsluta sin magisterexamen på samma skola. De hade båda upplevt att det inte gick att söka efter människor ute i världen - inte minst när de av olika anledningar hade kommit ifrån varandra.



Truecaller var globalt, unikt och skalbart. Precis det som Stefan Lennhammer, i likhet med de flesta riskkapitalister, letade efter.



"Det lät som något som skulle kunna bli väldigt stort om det fanns den efterfrågan som Alan och Nami beskrev. "



Det var tillräckligt för att Stefan Lennhammer och hans fru, som lämnat sitt jobb som bolagsjurist på Inter Ikea, skulle satsa en halv miljon kronor via sitt bolag Reeda Capital Management.



"Det står för Real Estate Equity Debt and Other Assets och innebär att vi vill satsa på en relativt konjunkturokänslig portfölj över tid. "



Fastigheter var ett naturligt val när han efter över femton år lämnade fastighets- och finanshuset Catella som han varit med och grundat och varit vd för i sju år.



"När jag landat i London för hundrade gången, hade långt mer än hundra resdagar per år och tre små barn hemma började jag känna att nu var det dags att lämna. "



Han sålde sitt ägande i Catella och behövde egentligen inte arbeta mer. Men att ligga på sofflocket var inget för honom. Under de två följande åren, när han först och främst prioriterade sina barn, började han så smått att investera i egna fastighetsprojekt tillsammans med sin fru.



"Jag ser mig inte som en renodlad investerare utan mer som en företagsbyggare.



Under mina år på Catella gick jag från att jobba väldigt nära affären men så småningom allt längre ifrån. Med ledarskapet. "



I och med insteget i Truecaller har fokus skiftat mot tech, men det är inte produkten som står i fokus för Stefan Lennhammer.



"Så länge idén är global, skalbar och unik fokuserar jag aldrig på produkten. Jag fokuserar på att bygga organisationen, finansiering och driften av bolaget, där finns min kunskap. "



När han går in i ett bolag handlar det inte bara om att slänga in en summa pengar, utan om att satsa helhjärtat.



"Vi investerar normalt sett inte om vi inte kan få minst 10 procents ägande och aldrig i bolag där vi inte kan vara väldigt aktiva och göra skillnad. Vi lägger aldrig mindre än en dag per vecka på våra innehav. Det bygger på att kemin stämmer. Det går inte verka i en organisation om man inte trivs där. Vi skulle inte investera i en startup med en Porsche utanför, eller om grundarna börjar med att diskutera sina löner. Man ser vilka som har passion och vilka som bara ser det som ett arbete. "



Som förste externe investerare i ett omoget Truecaller har han lagt betydligt mer än en dag i veckan.



"Det skiljer oss från andra aktörer och begränsar hur många investeringar vi kan ha samtidigt. Vi är duktiga att påverka i tidiga faser, eller i bolag som har problem där man lyfter de delar som inte fungerar. "



Behoven och typen av insatser skiftar också i takt med att bolagen växer.



"Alan och Nami var väldigt lyhörda, prestigelösa och omgav sig med människor som kunde hjälpa dem i situationer de tidigare av naturliga skäl inte upplevt. I första vändan, när de tog in 3 miljoner kronor i kapital, presenterade de en mycket trovärdig kombination av ängelinvesterare som än i dag är kvar som ägare och som genom åren bidragit med avgörande kunskap. "



än så länge har Stefan Lennhammer varit med i alla de fyra rundor som inbringat över 700 miljoner kronor till Truecaller, i sällskap av namnkunniga riskkapitalbolag som Kleiner Perkins, Seqouia och Atomico.



"Vi är väldigt långsiktiga. Så länge vi är engagerade så vill jag vara med och påverka. Men samtidigt är en mer formaliserad exitstrategi för våra innehav något jag fortlöpande diskuterar med Carl Ekerling, som är vd i Reeda sedan i höstas. "



Några år efter insteget i Truecaller hittade paret Lennhammer sin andra investering, videotjänsten Vionlabs och nu nyligen gick de in i adtechbolaget Albacross med kontor rakt över gatan från Truecaller.



De äger också en betydande del av Jojka Communications och en mindre del i fiskeappen Fishbrain.



"Med undantag för Fishbrain, vilket i dagsläget inte är ett långsiktigt strategiskt innehav för oss, och Jojka är jag ordförande i alla bolag. Det är inte formellt viktigt, men det är ett naturligt sätt att jobba med grundarna som oftast är de största ägarna. "



Ytterligare ett innehav är på väg in, men vilket vill han inte avslöja. Kanske är det något inom fasttech, det vill säga innovativ fastighetsteknik, ett område som Stefan Lennhammer uttryckt ett allt större intresse för.



Satsar på globala idéer:



1. Satsar på globala och skalbara idéer.



2. Vill ha minst 10 procents ägande.



3. Arbetsinsats minst en dag/vecka.



Portföljbolag:



Vionlabs ca 25 % Jojka Communications ca 29 % Albacross ca 14 % Truecaller ca 8 % Fishbrain ca 0,2 %.

