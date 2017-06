Han är på väg att bli USA:s mest impopulära president – men svenska bolag gynnas av Trump-effekten

"Basindustrier som producerar det mesta i Sverige och säljer det internationellt har ett extremt gynnsamt läge på grund av den starka dollarn och återhämtningen i världsekonomin", säger Företagarnas vd Günther Mårder.

Han exemplifierar med hur svenska gruvjätten Boliden kan utvinna hemmavid till låga kostnader på grund av en svag krona och sedan sälja det internationellt till en god förtjänst genom en dollar.

Branscher som bygg och fastigheter har extra goda framtidsutsikter eftersom det mesta produceras inom Sveriges gränser och vår minusränta blir till raketbränsle för branschen.

"Det gynnsamma valutaläget har gett rejäl skjuts för svenskt näringsliv".

Dollarn snittade 6,5 kronor mellan 2011 till mitten av 2014 – dagens nivå är 35 procent högre. Günther Mårder räknar med att dollarn förstärks ytterligare och att det banar väg för en ny ordning i världsekonomin. Han ser däremot inte lika stark uppsida för bolag som Volvo Cars eftersom dagens bilar är så pass avancerade att det krävs komponenter som tillverkas över hela världen.

Men trots det går även bolag som Volvo Cars mot ljusa tider. Det beror på ett starkt generellt läge i världsekonomin och Västvärlden har extra fart och inte minst Europa. Som exempel har nybilsförsäljningen i Sverige stigit 39 månader i rad om man tittar på jämförbara månader.

"Sverige har gått starkt hela tiden och nu börjar även övriga Europa göra det, inklusive länderna i Sydeuropa, där vi nu ser att sysselsättningen och skulderna minskar. Den vågen kan Sverige rida på".

Företagarnas vd tycker att Donald Trumps första veckor vid makten kan sammanfattas med att han utfärdade presidentdekret eller "instruktioner" i sällan skådad hastighet om alltifrån inreseförbud till att riva upp sjukvårdsreformen Obamacare.

Snart gjorde sig dock den demokratiska ordningen påmind eftersom hans "instruktioner" även ställer krav på förankring i Senaten, Representanthuset och i enskilda delstaternas lagstiftning.

"Det behövs värre saker än Trumps 'instruktioner' för att skapa en oro som går ut över ekonomin".

Parallellt har riskerna med att Donald Trump vill genomföra flera extremt kostsamma reformer fått 10-åriga amerikanska statsobligationer att stiga med 50 procent från valdagen fram till den 15 december för att idag ligga 22 procent högre än vid valdagen. Amerikanska centralbanken, FED, har också kommit med räntehöjningar på sistone, vilket har bidragit till den starka uppgången för amerikanska obligationer.

"Det har varit en stark uppgång för amerikanska statsobligationer".

Idag ligger USA:s 10-åriga statsobligationer på en ränta på 2,2 procent, vilket kan jämföras med att svenska motsvarigheten ligger på 0,5 procent.

"Valet är ganska enkelt om du sitter som pensionsförvaltare i Sverige och ser att du kan få 2,2 procent i det som räknas som världens viktigaste ekonomi. Jag räknar kallt med att många fortsätter flytta över räntepengar till USA, vilket stärker dollarn ytterligare".

Svenska små- och medelstora företag står för 50 procent av Sveriges export idag.

Ska man som företagare få en rejäl uppsida av det gynnsamma läget bör man ha järnkoll på hur ens ekonomiska aktivitet ser ut i olika valutor, balansera inköp och försäljning samtidigt som man skapar sig förståelse för vilka risker som kan uppstå, enligt Günther Mårder.

"Donald Trumps första 100 dagar vid makten har inte inneburit så mycket mer än uttalanden i en oroande riktning. Men vi har inte sett några handelskrig eller stora konflikter hittills".

Han tycker heller inte att USA:s beslut att släppa "the Mother of All Bombs" över IS högkvarter eller den infekterade situationen med Nordkorea med vapenskrammel om atombomber har gett större anledning till oro.

"Det har mest varit ett ordkrig mellan USA och Nordkorea om man ska tolka marknadens reaktion".

Günter Mårder menar att det mesta återstår att se vare sig det gäller konflikter eller Donald Trumps olika dekret.

"Får Donald Trump inte igenom sina stora förslag kan det skapa en frustration lik den Barack Obama upplevde över hur lång tid det tog att få igenom Obamacare. Då återstår att se vad som skulle kunna få utlopp för Donald Trumps frustration".

Hur ser du på det här med att han har sagt att han ska gå hårt åt det politiska etablissemanget i Washington?

"Det är lättare sagt än gjort. Systemet är konstruerat för att det ska finnas en demokratisk ordning. Det behövs att han gör mer för att skapa verklig oro. Jag ser just nu en stark optimism bland svenska företag som varken Trump eller Brexit kan hindra. Jag är mer orolig för en överhettning än en politiskt utlöst kris".