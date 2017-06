7 saker du kan göra för att flyga billigare – enligt de som jobbar i branschen

Res på en tisdag

”Flygpriser är vanligtvis billigare på tisdagar och onsdagar, då har flygbolagen svårare att fylla sätena… och de flesta bolagen släpper reabiljetter på tisdagar” säger Corey Pettit som jobbar på flygbolaget Southwest till Business Insider.



Planera semestern under lågsäsong

Om du har möjlighet: åk på semester under lågsäsongen – då blir det alltid mer prisvärt, säger Corey Pettit.



Packa som om du kommer tappa bort bagaget

Om du blir av med bagaget och tvingas ersätta kläder och annat kan det bli en dyr affär. Därför är det alltid billigast att packa väskan som om du kommer bli av med den, tipsar en före detta flygvärdinna på American Airlines.



Ta risken och invänta billiga biljetter

Om du är flexibel med dina resplaner finns det en chans att slå till på billiga sista minuten-flyg – men eftersom det också finns en risk att priserna stiger närmare avgång gäller det att göra en avvägning.



”Det rekommenderar jag bara om du är väldigt flexibel med dina resplaner” säger Corey Pettit.



Var beredd att checka in väskan i gaten

Packa bara en väska ämnad för att ta med dig in i kabinen, och om den visar vara för stor kan du ofta checka in väskan i gaten gratis – istället för att betala extra för den tjänsten, tipsar flygvärdinnan Amber.



Ta med egen mat

Ta med din egen mat ombord – det är garanterat billigare, och antagligen godare dessutom.



”Förvänta dig aldrig att flygbolaget har något du vet att du behöver. Det är lika bra att du tar med det själv” säger Gina Ballard, som har jobbat som flygvärdinna på Virgin Ameria, till Business Insider.



Använd tålamod till din fördel

Att frivilligt ge upp din stol på en flight är det enklaste sättet att bli uppgraderad utan att betala extra, om du inte har bråttom.



”Ofta får du en ganska bra kupong för en framtida flygresa, eller ibland blir du till och med uppgraderad till business eller första klass på samma flight” säger flygvärdinnan Amber.