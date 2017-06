Nu öppnar Zalandos vd för samarbete med H&M – svenska klädjättens räddning?

Zalando, Kinneviks tyska nätmodehandlare, skulle gärna se ett samarbete med H&M, och bedömer att det finns stor potential i att sälja den svenska kedjans kläder via Zalandos hemsidor och appar.

Det säger vd Rubin Ritter till Nyhetsbyrån Direkt, efter att Zalando under det första kvartalet inledde ett testsamarbete med H&M-konkurrenten Inditex: dess märke Oysho, verksamt inom bland annat under- och badkläder, säljs via Zalando.

"Visst. Vi vill vara en plattform för alla märken, både de små och de stora globala. Vi är väldigt glada att vi har inlett ett samarbete med Inditex genom Oysho, och vi är förstås även öppna för att arbeta med alla andra varumärken som vi tror skulle kunna vara intressanta för vår kundbas", svarar han på frågan om han är öppen för att låta H&M använda Zalandoplattformen.

Han fortsätter:

"H&M är absolut ett av de varumärken som vi skulle se stor potential i."

Medan H&M fortfarande är dominant på klädmarknaden, har de senaste fem åren varit tunga. Uniqlos och Zaras aktiekurser har båda nästan fördubblats, medan H&M stått nästan helt stilla på börsen. Även om senaste månadens försäljningssiffror visade vissa positiva tecken, är många eniga om H&M:s stora akilleshäl: avsaknad av storskalig e-handel.

Där kunde Zalando potentiellt bli den pusselbit som saknas, med ett känt varumärke och enorma skalfördelar.

H&M finns på Zalandos huvudmarknad Tyskland sedan 1980, och landet är även det svenska bolagets största marknad med 15 procent av försäljningen under det senaste kvartalet (december-februari). Omsättningen uppgick då till 8,4 miljarder kronor, att jämföra med hela Zalandos motsvarande 9,4 miljarder kronor under januari-mars.

Under motsvarande period för ett år sedan var förhållandet det omvända: H&M omsatte 8,7 miljarder kronor och Zalando 7,3 miljarder kronor. Medan Zalando alltså noterade mer än 20 procents tillväxt för hela koncernen under det första kvartalet, sjönk H&M:s tyska omsättning med 5 procent i lokala valutor. Kedjan svarade genom att slå igen fyra av de drygt 450 butikerna på tysk mark.

Enligt Rubin Ritter är Zalandomedgrundaren David Schneider - liksom Rubin Ritter med i Zalandos ledartrojka, och kurskamrat till honom på universitetet - ständigt på resor i Europa och i övriga världen för att diskutera potentiella samarbeten med modeföretag.

Huruvida några samtal med just H&M pågår låter han dock bli att kommentera, med hänvisning till principen att inte diskutera enskilda affärssamtal.

H&M hälsar via sin kommunikationsschef Kristina Stenvinkel att bolaget löpande får "ett stort antal förfrågningar från många olika håll angående eventuella samarbeten, och vi väljer därför att inte kommentera dem".