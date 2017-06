Här är Facebooks nya storsatsning — vill ta kål på smartphones och TV

På Facebooks årliga utvecklarkonferens F8 avslöjade Mark Zuckerber igår företagets nästa storsatsning för framtiden, AR.

Pokemon Gó är ett tidig exempel av AR, ett digitalt lager på den fysiska verkligheten, som troligen kommer att tillämpas inte bara i underhållning men även inom områden som shopping och utbildning.

Och nu vill alltså Facebooks vd och grundare Mark Zuckerberg göra teknologin till en central del i strategin, för att skapa "en blanding av den digitala och fysiska världen på helt nya sätt", som Zuckerberg sade enligt Business Insider.

Facebook har redan tagit de första stegen för att introducera dess två miljarder användare till olika aspekter av AR. Man har nyligen kopierat de funktioner som fått Snapchat att sticka ut: ansiktsfilter och så kallade ”storys” där man delar dagens händelser med vännerna via AR-förstärkt video. Dessutom har Facebook sett till att integrera kameror i alla dess plattformar.

I och med Zuckerbergs stora tal igår, inleder Facebook nu officiellt sin satsning för att ”trycka AR framåt”, som en nyckelbit i dess 10-årsplan som publicerades i fjol (se bild nedan).

Samtidigt lanserades vad Facebook kallar världens första öppna plattform för AR. Den så kallade Camera Effects-plattformen kommer att tillåta vem som helst att bygga deras egna AR-appar, som användarna sedan kan komma åt via Facebook-appens kamera.



”Det har saknats en plattform för AR och i dag börjar vi att bygga den plattformen tillsammans”, sade Facebook grundaren och vd:n Mark Zuckerberg.

Draget ses som en direkt attack på Snapchat, den nyligen börslistade sociala medie-appen som tagit ledningen inom AR men som ännu inte har öppnat upp sin plattform för utvecklare.

Även om Facebooks första steg kan te sig fjuttiga, spås den långsiktiga strategin att föra med sig betydligt större omvälvningar.

Matt Weinberger på Business Insider skriver att Zuckerberg ämnar utmana jättar som Google och Apple genom att skapa ett ”parallellt universum” för appar och redskap som inte kommer att vara beroende av vare sig Android- eller iOS-operativsystem.

Samtidigt betyder AR-satsningen att Facebook för ett krig mot resten av techindustrin, genom att leda den trend som spås leda till döden av smartphones inom en snar framtid, i förmån för en mycket galnare framtid. Även andra fysiska apparater kommer att bli överflödiga, menar Zuckergerg.

"Vi behöver inte en fysisk TV längre. Vi kan köpa en ’TV’-app för en dollar, rikta den mot väggen och kolla. Det är faktiskt rätt så otroligt när du tänker på hur mycket av de fysiska [prylar] vi har inte egentligen behövs”, sade han till USA Today inför sitt tal på F8.

Zuckerberg gav också försmak inför ”direct brain interface”, det vill säga möjligheten att interagera med den digitala världen med tankens kraft. Men det kommer inte att hända i första taget.



”That stuff is really far out”, sade Zuckerberg.

Här Facebooks övriga lanseringar från tisdagen, enligt Finwire: