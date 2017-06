Här är Teslas nya oväntade satsning — som ingen av konkurrenterna vågar sig på

Det verkar vara fullständigt omöjligt att få stopp på Elon Musks ambitioner.

Lagom till påsken meddelade Elon Musk via Twitter att företagets nyaste satsning, en eldriven lastbil med namnet Tesla Semi, ska lanseras i september. Det skriver Business Insider.

Tesla Semi truck unveil set for September. Team has done an amazing job. Seriously next level.