Fyra stora Tesla-nyheter som du missade under påskhelgen

Tesla är nu värt nästan lika mycket som USA:s största biljätte GM, med ett börsvärde kring 50 miljarder dollar. Däremot sålde Tesla 76 000 bilar i fjol, jämfört med GM:s fler än tre miljoner. Det skriver Matthew DeBord på Business Insider, och hävdar att utvecklingen inte är hållbar i längden.

”Teslas marknadsvärdering signalerar ett enormt förtroende från investerare i att [verkställandet av Teslas strategi] kommer att lyckas i framtiden. GM kontrollerar ungefär 18 procent av amerikanska bilmarknaden – och kan tjäna omkring [90 miljarder kronor] i år. Tesla däremot har mindre än en halv procent av marknaden och har sällan åstadkommit ett kvartal med vinst [..] Du måste vara lite galen för att acceptera Teslas nuvarande börsvärde.”

2. Musks 10-miljarders tweet: Teslas lastbil kommer att lanseras i september

I torsdags meddelade Elon Musk via Twitter att företagets nya lastbil ska lanseras i september.

Tesla Semi truck unveil set for September. Team has done an amazing job. Seriously next level.