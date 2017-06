Lista: Här är techjättarna som betalar högst löner just nu

Vilka är de bäst betalande bland de amerikanska techjättarna?



Karriärsajterna Glassdoor har kartlagt de bästa betalande bolagen i USA – de har tagit reda på och listat ut grundlönen och totallönen för de 25 bolagen som betalar mest.



I listan återfinns inte mindre än 20 techbolag. Här är ett urval med de mest omskrivna techjättarna. Siffrorna som anges är årslönen i dollar.



Topplönen, som anställda på Google får, mostvarar cirka 1,4 miljoner kronor per år.



Lönen kan jämföras med den amerikanska genomsnittliga årslönen som ligger på 49 000 dollar per år, motsvarande 444 000 kronor eller 37 000 kronor per månad, enligt statistik från Bureau of Labor Statistics.



Här är techjättarna i USA med högst lön:

Plats/Bolag/Genomsnittlig grundlön (dollar)/Genomsnittlig totallön (dollar)

Google/120 000/155 000 Facebook/130 000/155 000 NVIDIA/150 000/154 000 Amazon Lab126/130 400/152 800 LinkedIn/127 000/150 000 Salesforce/120 000/150 000 Microsoft/127 000/144 000 Twitter/125 000/142 000