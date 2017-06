Här är svenska företaget som lyckats växa 600% på fyra år – utan att ens ha en egen hemsida

”Den är i stort sett klar. Vi väntar bara på att fotografen ska leverera. Vi skäms lite, måste jag erkänna. Men annat har fått gå före.”



Patrik Fernström är operativ chef på RSG Ställningar sedan februari 2015. Det han syftar på är företagets hemsida som nu, tio år efter att bolaget grundades, är på gång att lanseras.



Men det har uppenbarligen gått bra ändå. För RSG Ställningar, som ägs till 100 procent av Ulla Vathikari och där hennes son, sonson och dennes kusin är involverade, är framgången främst ett resultat av hög service och ett fokus på att tillfredsställa kunderna.



”Kunderna ska inte behöva veta om något är svårt utan ska i alla lägen tycka att det är lätt att jobba med oss. På större entreprenader har vi en målsättning att vara på plats hos kunden inom 15 minuter och ha materialet på plats inom 30 minuter.”



”På stora byggen är många involverade och för oss som bygger ställningar är det ofta bråttom. Vi får uppdraget sist, men ska vara klara först. För att hålla oss informerade försöker vi gå på alla samverkansmöten under byggprocessen och ha nära kontakt med de andra yrkesgrupperna. Vi ska aldrig vara en flaskhals utan en tillgång.”



Fram till 2014 hade RSG Ställningar till största del levererat ställningar till privata villor eller till bostadshus när det var dags att måla om eller putsa fasaden. Men så en dag kom en förfrågan om att göra ett ställningsjobb vid Fortums biovärmekraftverk i Ropsten, KVV8. Det blev genombrottet.



”Vi jobbade för en betongfirma och gjorde ställningar till dem. I början var det inte så stora jobb men sedan började det växa.”



Nu blev det lilla familjeföretagets kostym snabbt för trång. In kom Örjan Andersson, den duktigaste ställningskonstruktören i Sverige enligt Patrik Fernström som själv anställdes strax därefter för att utveckla och leda företagets dagliga verksamhet.



Därefter var det dags att flytta över Bällstaån från Sundbyberg till Bromma. Idag har RSG Ställningar ett 60-tal anställda, varav cirka 10 på kontoret.



”Alla industrijobb vi har idag kommer från företag vi jobbat med på KVV8, men också tack vare hur våra montörer har agerat när de varit ute på fältet. Att finnas där, vara glada och trevliga, påminna och hjälpa platschefen med viktiga saker eller ta andra initiativ. Killarna på fältet har känt hur roligt det är att kunna göra en kund nöjd och glad. Allt handlar om att göra bra ifrån sig. Och så lite tur.”



Det är då nya jobb ramlar in. Som häromveckan när RSG blev tillfrågat om att ta över hela ställningsjobbet i byggandet av järnvägsbroar i Västberga Allé, efter att bara ha varit en liten aktör initialt.



Trots att organisationen växt kraftigt på kort tid har hierarkierna lyst med sin frånvaro.



”Vi har försökt att inte ha för många chefer. Hos oss ligger ansvaret hos varje projektledare. Vi vill att alla hos oss ska finnas för att serva våra montörer. Själv använder jag bara min titel när jag träffar en ny kund eller leverantör.”