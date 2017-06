”Elon Musk är världens bästa säljare – men Tesla är dömt att gå under”

Siffrorna ljuger inte – Teslas stora akilleshäl gör att de är dömda att gå under, menar en tung röst i bilbranschen.

Medan Teslas aktier stiger ställer sig GMs före detta vice ordförande Bob Lutz tveksam till framgången. Prissättningsmakten är företagets stora akilleshäl – som gör att Tesla är dömda att gå under enligt Bob Lutz, skriver CNBC.



”Elon Musk är den bästa säljaren i världen – han målar upp en bild av en framtid utan begränsningar. Det är nästan som om han vore sänd från ovan för att visa oss andra hur ett företag ska drivas”, säger Bob Lutz som också menar att siffrorna – trots det – inte ljuger.



Tesla, som går under ledning av entreprenören Elon Musk, har mött en del utmaningar med försäljningen av deras lyxigare bilmodeller Model S och Model X sport.



”Uppsidorna med deras prissättning är begränsade. Alla andra som säljer elbilar går med förlust. Om försäljningen går trögt för de dyrare modellerna – hur ska de då lyckas sälja sin mindre bilmodell, Model 3, för 35 000 dollar?”, säger Bob Lutz.



Han menar även att Tesla är beroende av statliga bidrag för att hålla igång verksamheten, och att de är i konstant behov av kapital.



”Tesla borde även passa sig eftersom konkurrenter som Mercedes, BMW, Volkswagen, GM, Audi och Porsche också är på väg att lansera lyxiga elbilar”, säger Bob Lutz.



AutoNations vd Mike Jackson är också skeptisk, twittrar Nathan Bomey på USA Today. General Motors är undervärderade och Tesla är övervärderade, enligt vd:n på AutoNation – som är den största bilåterförsäljaren i USA.



"Vem som helst kan se det" och "det är antingen ett av de största Ponzi-scheman någonsin eller också kommer det att fungera", ska Jackson ha sagt, återger The Fly.



Nyligen passerade Tesla både Ford och GM mätt i börsvärde. När det kommer till antalet levererade bilar och vinst ligger Tesla än så länge dock rejält i lä i förhållande till de traditionella biljättarna.