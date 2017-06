6 psykologiska knep rika människor använder för att tjäna pengar – enligt mannen som har studerat miljonärer i 25 år

”Att bli rik börjar med hur du tänker och vad du tror på när det kommer till att tjäna pengar” skriver Steve Siebold i boken How Rich People Think.



Steve Siebold har själv lyckats bli miljonär för egen maskin. Boken är ett resultat av hundratals intervjuer med miljonärer under mer än 25 års tid, skriver CNBC.



Baserat på sina studier listar han sex psykologiska trick rika människor använder som gör att de tjänar pengar.



De tänker aldrig att det är brist på pengar, även när de inte har tillräckligt

”Rika människor vet att det inte spelar någon roll ifall du personligen inte har råd. Den viktiga frågan är: är det här värt att köpa, investera i, eller satsa? De rika letar alltid efter bra investeringar”.



De sätter orimligt höga mål

Medelklassen sätter låga och realistiska finansiella mål, medan de som lyckats bli rika har ställd orimligt höga mål och gör sedan allt för att nå dem, enligt Steve Siebold.



De ser att tjäna pengar som ett spel

Rika ser det som ett spel att tjäna pengar – ”ett spel de älskar att vinna”. Att spela får rika att konstant höja ribban, och att kontinuerligt jobba hårdare för att lyckas. ”Det här anledningen till att miljonärer fortfarande går till jobbet varje dag och jagar nästa framgång” skriver Siebold.



De ser pengar som en vän

”[Pengar]” är en vän med makten att få slut på sömnlösa, oroliga nätter, fysisk smärta och kan till och med rädda livet” i rikas ögon, enligt Siebold – medan många andra kanske ser pengar som ett nödvändigt ont.



De känner ingen rädsla

”De mest framgångsrika agerar på en medvetandenivå där rädsla inte existerar – på den här nivån känns allt möjligt. Varje dröm som känns galen i de flestas ögon blir förvånansvärt uppnåelig”.



De ser det som fullt naturligt att bli rik

Rika tror att framgång är helt naturligt. ”Den enskilda tron driver de mest framgångsrika på sätt som säkerställer deras framgång skriver Siebold.