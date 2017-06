Hur går det för Europas mest kontroversiella McDonald's?

Precis i slutet av december 2016 öppnade vad som antagligen är Europas mest kontroversiella McDonald’s – mitt i Vatikanstaten.



Ända sedan APSA (Administration of the Patrimony of the Apostolic See) i höstas godkände McDonalds som hyresgäst har snabbmatsrestaurangen mött en del högljutt motstånd i katolikens högborg.



"Det är ett kontroversiellt, perverst beslut" skanderade kardinalen Elio Sgreccia till italienska tidningen La Repubblica. Han påpekade även att det är respektlöst mot den traditionella arkitekturen.



Men den restaurangen öppnade trots allt som planerat. Vad hände sedan?



Restaurangen, som numera dubbats till ”McVatican”, har öppet 06.30 till 23.00 varje dag och erbjuder även gratis Wifi, enligt CNBC.



McDonald’s betalar kring 300 000 kronor per månad för att hyra lokalen, som är belägen vid ett torg precis runt hörnet från ikoniska Peterskyrkan, i ett kvarter med många (inte alltför entusiastiska) kardinaler som hyresgäster.



Snabbmatskedjan försöker nu även blidka arga kardinaler genom att dela ut mat till hemlösa, skriver The Independent.



Varje månad kring lunch delar McDonald’s i Vatikanstaten ut dubbla cheeseburgare, äpplen och vattenflaskor till hemlösa i området – i samarbete med välgörenhetsorganisationen Medicina Solidale som sedan tidigare har jobbat tillsammans med Vatikanstaten för att erbjuda hälsokontroller och sjukvård till hemlösa.