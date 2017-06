Så kan två 25-åringar utan utbildning dra in upp till 80 000 kronor för varje bild de lägger upp på Instagram

Jack Morris och Lauren Bullen är ett influencer-par i 25-årsåldern som kammar hem miljonbelopp på att resa runt jorden och lägga upp bilder på Instagram.



”Vi lägger inte ut något för under 3 000 dollar [cirka 27 000 kronor]. Det största beloppet jag har dragit in för en bild är 9 000 dollar [cirka 80 000 kronor] ” säger Jack Morris till Cosmopolitan.



Men det är samarbeten med internationella varumärken som drar in mest – Jack Morris har till exempel fått 35 000 dollar (över 300 000 kronor) för att filma under två dagar samt lägga upp fem bilder på sin Instagram, skriver Business Insider Nordic.



Jack Morris är född i en liten by utanför Manchester i England. Efter att ha gått ut grundskolan i jobbade han med att städa mattor i fem år, innan han sa upp sig och köpte en enkel biljett till Bangkok – det var fem år sedan.



När efter tag fick ont på pengar började Jack experimentera med att publicera innehåll på Instagram, som började dra in pengar i takt med att de växte. Hans taktik var att hitta olika nischer.



”Istället för att försöka bygga mig själv på Instagram satsade jag på nischade konton som återpublicerade bilder – på saker som djur, mode, bilar – och de växte ganska fort.”



Därefter byggde Jack Morris upp sitt personliga konto med resebilder.



2016 träffade han australiensiska Lauren Bullen på Fiji. Hon hade sagt upp sig från jobbet som tandläkarassisten när hennes följarskara på Instagram hade växt sig tillräckligt för att generera intäkter.



Och det var när de började publicera resebilder som ett par som det verkligen tog fart – idag har de sammanlagt 3 miljoner följare.



”Så fort vi började publicera bilder på oss tillsammans hörde varumärken av sig till oss mycket mer än när vi reste på egen hand. De såg nog mer värde i ett par eftersom det är en målgrupp för de flesta [aktörerna] inom resebranschen.”



Idag drar de in miljonbelopp som influencers, på att resa runt och marknadsföra produkter och platser på Instagram.