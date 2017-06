Nu sänker vd:n för svenska miljardbolaget plötsligt sin egen lön rejält – medan Telia-vd:n plockar ut 1 miljon på semestern

Fredrik Wester har blivit miljardär på det egna framgångsrika spelbolaget Paradox Interactive – och nu går det så pass bra att han ska sluta plocka ut lön som vd, förutom en symbolisk summa på 1 krona per år. Hans lön 2016 uppgick till 1,2 miljoner kronor, skriver Breakit.



Men det kommer inte gå någon nöd på honom; Fredrik Wester äger en tredjedel av Paradox som just nu har ett börsvärde på 6 miljarder kronor, och omsatte över 650 miljoner kronor 2016.



”När det går bra för bolaget går det bra för mig” säger Fredrik Wester till Breakit.



Samtliga övriga chefer i bolaget bibehåller en ”marknadsmässig månadslön” – det är alltså bara vd:n som gått ner i lön.



Det är ett intressant trendbrott när andra svenska börs-vd:ar drar in mångmiljonbelopp; bara för några dagar sedan avslöjade Di att Telias vd Johan Dennelind plockade ut 1 miljon kronor bara på 14 sparade semesterdagar.