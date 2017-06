Vad hände med snabbmatskedjan som skulle ge bort gratis pizzor i ett år?

Den amerikanska snabbmatskedjan Domino’s Pizza har 12 900 restauranger i över 80 länder, men har hittills varit oetablerade i Sverige.



När de öppnade sin första restaurang i januari i år – i köpcentret Mobilia i Malmö – annonserades att de 52 första i kön vid öppningen får gratis pizza under ett helt år (dock begränsat till en per vecka), och de 52 efterföljande får varsin gratis pizza i månaden under ett års tid.



Det verkar finnas ett starkt intresse för amerikanska snabbmatskedjor i Sverige; när KFC öppnade sin första Sverige-filial i slutet på 2015 drog de in 1,3 miljoner kronor bara under öppningshelgen och slog Europa-rekord. Så hur går det för Domino’s Sverigesatsning?



I början på mars öppnades kedjans tredje restaurang i Sverige, även den i Malmö – återigen med ett års gratis pizzor som lockbete, uppger Sydsvenskan.



Under 2017 planerar Domino’s att öppna ytterligare tre restauranger i Sydsverige, men det långsiktiga målet är att öppna 100 restauranger i Sverige, säger bolagets Director of Operations Árni Jónsson.



”Det har gått fantastiskt hittills – det verkar som att svenskar gillar Domino’s. Vi känner oss säkra på att kunna växa bra de närmsta åren. Fokus det här året kommer vara på södra Sverige, men vi siktar även på andra områden i Sverige framöver, som Göteborg och Stockholm” säger Árni Jónsson och avslutar:



”Vi kommer fortsätta att ge bort gratis pizzor.”