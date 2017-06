Trump: Hit kommer jag donera min första president-lön

I sin första långintervju efter valet uppgav Donald Trump till CBS 60 Minutes att han inte tänker ta ut någon lön under sin tid som president, enligt Di.



”Svaret är nej. Jag tror att jag enligt lag måste ta ut 1 dollar, så det kommer jag göra” sade han under intervjun.



Sedan visade det sig att Donald Trump trots allt kommer ta ut en presidentlön på 400 000 dollar per år, men att han kommer donera den. Det skriver Time.



Nu verkar som att Trump bestämt sig vad pengarna ska gå till.



Vita Husets presstalesperson Sean Spicer uppgav i måndags att presidentens lön för första kvartalet kommer doneras till National Park Service, som driver nationalparkerna i USA. Det skriver Business Insider Nordic.



”[De] har tagit hand om våra parker sedan 1916, och presidenten är personligen stolt över att bidra till deras viktiga uppdrag med det första kvartalet av sin lön.



Trump blir i inte den första presidenten i landet som skänker lönen till välgörenhet: Herbert Hoover och John F. Kennedy avstod från presidentlönen och valde att istället skänka den till välgörenhet.