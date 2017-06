Har ett helt vanligt jobb: Så lyckades hon spara ihop 1 miljon på en svensk snittlön

New York City är ingen stad för den som vill leva på småslantar. Men Ester Bloom lyckades – med en lön på kring 30 000 dollar per år – vilket är under den svenska snittlönen på 384 000 kronor per år (enligt SCB).

Hon sparade ihop nästan en miljon kronor (100 000 dollar) på några år, skriver CNBC. Med de pengarna kunde hon bland annat betala en kontantinsats till sin första lägenhet.

Här är Esters knep för att spara ihop en miljon, på en helt vanlig inkomst.

Öppna ett sparkonto

Börja spara redan när du får ditt första jobb. Tänk att pengar ska användas för framtida utgifter, inte nutida nöjen. Öppna ett konto med bra sparränta och låt pengarna växa. Du kan även låsa pengarna i särskilda konton och på så sätt undvika fällan att råka norpa lite när du känner för det.

Låt pengarna växa

Låt pengarna göra jobbet; var smart och investera. Det är både roligt och tryggt att se pengarna växa, säger Ester Bloom.

Lev ekonomiskt oavsett inkomst

Även om du klättrar på karriärstegen är det smart att behålla sin enkla livsstil ett tag. Man behöver inte spendera pengar bara för att man har pengar. Bo smart, ta med lunchlåda till jobbet och cykla i stället för att ta tunnelbana eller taxi.

Hitta billiga nöjen

Att gå ut och dricka drinkar varje vecka är inte så hälsosamt för plånboken. Hitta mindre kostsamma aktiviteter att göra tillsammans med vännerna. Laga middagar hemma, ha en picknick i parken, spela spel, gå på gratis museum eller ta en kaffe på något trevligt café.

Var kostnadsmedveten i ditt förhållande

Se till att ha samma prioriteringar som din partner – det resulterar ofta i att man vill göra samma ekonomiska val. Dra ner på spontanresor- och köp, handla begagnat och hitta ett boende som inte tömmer allt för mycket av plånboken. Undvik även att överösa varandra med dyra presenter. Att leva sparsamt behöver inte vara tråkigt.