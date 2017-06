Så kunde en pank hemmamorsa från finska landsbygden ta över en global marknad – och tjäna miljoner längs vägen, på helt egen hand

Hon tog ett lån och satsade allt – nu drar finska småbarnsmamman in mångmiljonbelopp, och håller på att ta över en global marknad.

Att föda barn var en av Heli Kurjanens få meriter när hon som 25-åring tog ett lån från finska staten.



”Jag hade inte ett öre på fickan, jag var ju hemma med mina två barn. Pengarna, runt 35 000 euro, gick till att skapa formen till min dröm om den perfekta menskoppen. Det är det enda lån jag någonsin tagit.”



Om formen, som det flytande silikonet skulle hällas i, inte hade fungerat skulle det varit slutet på sagan. Sagan som tagit Heli Kurjanen och hennes produkt Lunette från en liten by sextio kilometer utanför finska Tammerfors till jordens alla hörn.



”Jag var rejält skärrad när jag gav den till mina kompisar för att testa, för jag visste att jag inte skulle ha råd att göra en ny form. Men alla älskade den.”



På övervåningen i ett gammalt bankhus i lantliga Juupajoki huserar Heli Kurjanen och nio av hennes elva anställda, alla kvinnor från trakten och flera som i likhet med henne själv saknar akademiska meriter. De andra två finns i den nystartade filialen i USA.



”Vi skapar en ny marknad. Människor som jobbar med mig måste älska produkten och ha passionen. Det är inte så viktigt vad de gjort tidigare. Vem är jag att kräva det?”



På nedervåningen bor hon tillsammans med sin man, som idag som enda man blivit alltmer involverad i verksamheten, och deras två barn. Att blicka ut över fälten ger henne en inre ro efter många och långa affärsresor, berättar Heli Kurjanen. I Juupajoki finns gården där hennes man växte upp – och det var hit de flyttade från Tammerfors när Heli Kurjanen var 19 och fött sitt första barn.



Det var som hemmamamma hon insåg att hon inte bara bidrog till att bygga disk- och tvättberg, utan också ett berg av sopor. Efter ett mindre lyckat försök att sälja tygblöjor hittade hon en menskopp på nätet från en av de första aktörerna i branschen. Hon blev nyfiken och testade.



”Jag gillade verkligen idén, men inte deras produkt som var för lång, hård och svår att göra ren. Jag gnällde lite till min man och fick en galen idé.”



Lösningen låg närmare än vad Heli Kurjanen kunde ana. En nära vän till familjen drev en fabrik för silikonprodukter utanför Åbo. Det blev en perfekt matchning.



”Det hade vi glömt i all uppståndelse. Allt hände så fort och lätt, som att det var menat att bli så här.”



I oktober 2005 var sajten färdig och ganska snart fick hon släpa med sina barn till dagis. Tiden som hemmamorsa var över.



”Jag gjorde bara sajten på finska först men efter en massa mail från människor i andra länder lanserade jag en ny version på engelska. Då tog det fart på riktigt.”



Idag är Lunette med en försäljning på cirka 35 miljoner kronor ledande i Europa och planerar att med hjälp av ökade resurser på sälj och marknadsföring i USA snart passera Divacup på sin hemmamarknad. I såväl USA som i Australien är hennes menskoppar godkända som medicinteknisk produkt.



”Idag finns det kopior av vår produkt, men ändringar som vi gjort i designen har varit rätt rejäla. Vi har den lättaste koppen att såväl använda som att rengöra. Den är lite dyrare än våra konkurrenter men så tillverkar vi dem fortfarande i Finland med hög kvalitet.”



Redan från start hade Heli Kurjanen ett tydligt fokus på att förenkla kvinnors liv men också på att tvätta bort mensens tabustämpel och ta fram produkter som var snälla mot både miljön och plånboken. Förpackningen är gjord av komposterbart material och de som packar jobbar för en organisation för handikappade i Tammerfors.



”Organisationen ger arbete till personer som annars skulle stå utanför arbetsmarknaden och de har vuxit i takt med oss. Vi jobbar också en hel del med välgörenhet och vi förser skolorna med böcker om mens. I utvecklingsländer kan det handla om att erbjuda utbildning och menskoppar så att tjejer slipper stanna hemma från skolan i brist på toaletter och ordentliga mensskydd.”



Det senare görs bland annat genom att medverka i en amerikansk stiftelse, The Cup Foundation, som hittills nått 5 000 tjejer i en av Nairobis utsatta förorter.



Tillväxten i Lunette har skett med egengenererade vinster och ägandet har stannat i familjen. Några andra lån än det hon fick vid starten har det inte blivit.



”Det har fått ta tid men de senaste åren har vi växt mellan 50 och 60 procent, vilket vi räknar med att göra även i år. Men nu vill vi gå från att finnas i specialbutiker och på apotek till större livsmedelskedjor, mer mainstream. Vi jobbar på ett otraditionellt sätt att expandera, inte minst i Sverige där vi har en stor sak på gång.”



Mer än så vill Heli Kurjanen inte avslöja.



Om Lunette: