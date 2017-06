Blondinbellas lön: Så mycket tjänar Sveriges största bloggare

Så mycket pengar drar Sveriges största blogg in per månad.

Isabella Löwengrips blogg (som tidigare gick under namnet Blondinbella) är en lönsam affär – per månad omsätter den mellan 500 000 och 600 000 kronor. Det avslöjade hon i ett inlägg nyligen.



”Men vi är ett gäng som ska ha lön på den summan” påpekar Löwengrip samtidigt.



I elva år har Blondinbella varit en av Sveriges populäraste bloggar, idag har den över 1 miljon unika besökare per vecka. Nyligen skrotade Löwengrip domänen blonbinbella.se, för att istället övergå till isabellalowengrip.se – då hon räknar med att hennes eget namn numera är ett lika starkt varumärke som Blondinbella.



Utöver driver bloggen driver dessutom 26-åringen även fyra andra bolag, bland dem det lönsamma och snabbt växande kosmetikaföretaget Löwengrip Care & Color. Omsättningen för 2016 landade på 35,4 miljoner kronor – en ökning med över 100 procent.

Löwengrips största målgrupp är kvinnor och småbarnsfamiljer.



”Det finns ingen på den svenska marknaden som når den målgruppen bättre än jag” säger hon till Breakit.