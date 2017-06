Experten: Det här är de 5 största misstagen du kan göra på sociala medier

Ibland glömmer vi att sociala medier inte är en säljplattform – människor är kräsna och vill ha kvalitet och relevans.



Oavsett om du använder sociala medier för att marknadsföra en produkt, tjänst eller dig själv så finns det vissa beteenden som är att skjuta dig själv i foten.



Det här är de fem största misstagen du kan göra på sociala medier.



1. Du är inte konsekvent

Om du vill öka antalet följare och behålla dem du redan har är det bra att följa upp kommentarer och interagera med dina följare och skapa nytt innehåll utifrån det och din marknadsstrategi. Jobba också med någon sorts regelbundenhet – det kan vara en gång per dag, två gånger i veckan eller fem gånger per månad, beroende på vilken kanal du använder. Det gör att dina följare vet när de kan förvänta sig nästa bloggpost, LinkedIn-artikel eller YouTube-klipp. Det håller dem på tårna.

2. Du använder dina digitala kanaler som en megafon

Relevans är ju lika med personalisering och det tillfredställer besökaren/följarens behov av information eller underhållning. Det kan inte upprepas tillräckligt många gånger – leverera någon typ av värde för att inte riskera att dina följare tappar intresset. Internet är fullt av tappade intressen, lite som strössel på en gammal tårta.

3. Du publicerar för mycket innehåll

Less is more. Kvalitet över kvantitet. Det finns lite olika riktlinjer för hur ofta man bör publicera beroende på vilken kanal det gäller. På Facebook kan fem inlägg om dagen vara absoluta maxgränsen. Blir det fler ligger du i riszonen att folk avföljer dig. Tweeta kan du göra lite oftare, men helst inte mer än 10 tweets per dag som företag – det inkluderar retweets. Mentions gillar alla – dem och hashtags kan du strössla med (strössel igen, men nu på en nybakad cupcake). För Linkedin bör det gå ett par dagar mellan inläggen – publicera en post i taget. Innehållskalender, anyone?

4. Du gör nåt som funkade toppen för ett halvår sen

Se upp för gamla hjulspår. Split-testa nytt, fräscht innehåll hela tiden. Rinse and repeat om det funkar.



5. Du publicerar innehåll som inte är delbart

“Heta delningsknappar” är en guldgruva. När du skapat fantastiskt innehåll som dina följare inte kan bärga sig att få läsa är du hemma. Gör allt delbart men kanske inte “Det här visste du inte om …”. Det funkade för Newsner och andra klicksajter för ett par år sedan, men funkar inte så bra längre. Alla har tröttnat på att bli besvikna på den typen av innehåll som inte håller vad det lovar.



