Så många svenskar är nu miljonärer – men det finns ett stort problem

Svenska hushållens förmögenhet är nu uppe på över 18 000 miljarder kronor, vilket är en ny rekordnivå. Det visar SEB:s nya Sparbarometer skriver Di.



”Den största andelen av ökningen kom från aktierelaterade tillgångar”, säger SEB:s ekonom Jens Magnusson. Den andra stora värdefaktorn bland svenska hushåll är bostäderna.



En av tio vuxna svenskar (mellan 20 och 80 år) har nu minst en miljon kronor på sparkontot, enligt en Sifo-undersökning genomförd på uppdrag av banken SBAB.



Sparandet ökar med rekordfart, trots rekordlåga räntor. Under 2016 växte sparandet med 129 miljarder kronor, vilket motsvarar en 9-procentig ökning. Sparandet per person är nu i snitt 162 000 kronor, vilket är dubbelt så mycket jämfört med början av 2000-talet (i relation till den i genomsnitt disponibla inkomsten).



Men det finns ett stort problem: skulderna har ökat i relation till den disponibla inkomsten – och det är bostäderna som är boven i dramat, bolånen utgör 78 procent av hushållens skulder. Skulderna som andel av den disponibla inkomsten är nu uppe i 181 procent, jämfört med 93 procent för 20 år sedan.



”Takten är oroväckande och den måste man hålla koll på. Det du drar runt din skuld på, det vill säga som du betalar räntor och amorteringar med, är din disponibla inkomst” säger Jens Magnusson till Di.



Och samtidigt växer klyftorna; 20 procent uppger att de sparar mindre än 50 000 kronor och 5 procent att de har under 5 000 kronor på sparkontot.



”Svaren bekräftar misstanken om att fördelningen är skev” skriver SBAB, enligt Di.