Här är 9 saker du lägger pengar på helt i onödan – som hindrar dig från att bli rik

Onödiga utgifter är en stor bov som hindrar dig från att bygga förmögenhet – oavsett vilken finansiell nivå du vill lägga dig på. Genom att dra ned på dina kostnader får du mer pengar över till att spara eller investera.



Här är 9 helt onödiga saker som du antagligen lägger pengar på, listade av CNBC.



Förseningsavgifter

Att vara försenad med att betala räkningar ger inte bara en onödig förseningsavgift, det riskerar även att påverka ditt kreditbetyg.



Underanvända prenumerationer

Vad prenumererar du på för tjänster, och hur ofta använder du dem egentligen?



Köpa lunch varje dag

En lunchlåda är definitivt bra för ekonomin, men brukar också vara hälsosammare. Det är inget fel med att äta ute ibland, bara det inte blir en daglig vana.



Flaskvatten

Flaskvatten är ett fullständigt slöseri med pengar och med jordens resurser, särskilt med tanke på hur bra kranvattnet är i Sverige.

Underanvända gymkort

Ett gymkort är bara en bra investering om du faktiskt använder det. I annat fall finns det en massa bra sätt att träna på gratis, till exempel genom att följa med i videos på YouTube eller helt enkelt gå ut och springa.



Köpa kaffe varje dag

Köp en egen kaffemaskin och termos och gör ditt eget kaffe. Om du köper en latte varje morgon för låt oss säga 35 kronor, då blir det sammanlagt en kostnad på över 12 000 kronor per år.



Kabel-TV

Kabel- och satellit-TV är både dyrt och gammaldags – en streamingtjänst såsom Netflix eller HBO kostar kring hundralappen, och det är mer sannolikt att du utnyttjar tjänsterna till fullo.



Extra mobildata

Att gå över gränsen för den mängd mobildata du har i ditt abonnemang blir lätt en dyr affär. Appar som Data Man eller My Data Manager hjälper dig hålla koll och varnar ifall du närmar dig gränsen.



Matsvinn

Varje svensk slänger i snitt drygt 50 kilo ätbar per år, enligt SCB. Genom att planera dina inköp av matvaror och inte slänga i onödan sparar du betydande summor.