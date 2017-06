Uber Eats och Foodoras cykelbud vittnar om slavlöner – så lite tjänar de

Den hårda konkurrensen bland matapparna i Stockholm har gjort att lönenivåerna har pressats till det yttersta för de cykelbud som får tjänsterna att gå runt.

Nu har ett antal kurirer talat ut om dåliga arbetsvillkor, avsaknad av sjukpenning och låga löner.

“Jag jobbar 10-12 timmar om dagen, sju dagar i veckan och tjänar runt 2.000-2.500 efter skatt, i bästa fall 3.000 i veckan”, uppger ett av Uber eats-cykelbuden till Etc Stockholm.

Ett annat bud yttrar sig om de slavliknande lönenivåerna.

"Jag får ut ungefär 1 500, 2 000 kronor i veckan, efter att Uber har tagit sin andel."

Enligt Etc. Stockholm tjänar en Foodora-anställd omkring 70 kronor i timmen, samt 20 kronor i provision per leverans. På helgerna däremot gäller inte timlönen, utan man tjänar 75 kronor per leverans.

Dessa siffror har bekräftats av Foodoras vd, som berättade till Stockholm Direkt tidigare i höst, i samband med att hans bolag anklagades för lönedumpning. :

“Det är en viss typ av cyklister som har lönemodellen. Vi har flera olika. Våra cykelbud tjänar mellan 5 000 kronor i månaden och 40 000 kronor, om man har tilläggsuppgifter. Att haffa cyklister på stan och fråga om ersättningsnivåer är inget bra sätt, det ger inte hela bilden,” sa han då.

Tidigare den här månaden ifrågasatte fackförbundet Transport lönerna, anställningsvillkoren samt stressnivån hos cykelbud, rapporterade SvD. Transport kräver en minimilön på 125 kronor i timmen för buden som jobbar för tjänster som Wolt, Foodora och Uber Eats.

Wolts Sverigechef Carl Zetterqvist har sagt till Di Digital att bolagets anställda inte har klagat på lönerna. Uber Eats försvarar sig och säger att cykelbuden inte är anställda av bolaget, och kan välja ha andra extraknäck vid sidan av. Till exempel att köra en Uber-taxi.