Varför stäms Google plötsligt av ett pyttelitet svenskt bolag?

Nockeby Parkett & Entreprenad är en liten svensk golvfirma med 9 anställda och en omsättning på strax över 18 miljoner kronor per år.



Så varför ger de sig nu på Google?



Svaret finns i en väldigt negativ recension på Google, som påstår att firman inte dök upp för ett bokat uppdrag och avslutas med ”Undvik detta skojar-företag!” Det skriver Breakit.



Nockeby Parkett & Entreprenad menar att recensionen är falsk. De har vänt sig till Google direkt för att få inlägget borttaget men inte fått något gehör. Därför väljer de nu att stämma sökjätten i svensk domstol.



”Vår verksamhet genomgår stor skada just nu. Flera hundra tusen i förlorade intäkter kan vara på grund av ett omdöme som ligger ute på Google's omdömesportal my business. Inlägget som ligger ute är skrivet av okänd enbart för att skada vår verksamhet (förmodligen en konkurrent)” skriver de i sin stämningsansökan, enligt Breakit.



Majoriteten av deras kunder kommer in via Google, uppger Nockeby Parkett & Entreprenad.



”Detta falska inlägg gör att vi förlorar kunder samtidigt som vi betalt cirka 25 000 kronor i veckan i marknadsföring just för att synas på Googles portal.”