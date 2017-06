Klarnas chefsavhopp fortsätter – de här 15 topparna har lämnat senaste året

Det svenska betaltjänsteföretaget Klarna tappar ännu en hög chef, rapporterar Breakit. Det är USA-chefen Brian Billingsley som hastigt lämnat bolaget.



Klarna gav sig in i USA för tre år sedan och lovade en satsning på 100 miljoner dollar. Det blev Brian Billingsley som fick ansvaret som vd för den amerikanska verksamheten, men nu har han alltså lämnat.



“Jag kan bekräfta att han har lämnat men i personalfrågor kommenterar vi aldrig mer än så”, säger Jesper Wigardt, pressansvarig på Klarna, till nyhetssajten.



Ny USA-chef blir Jim Löfgren som sedan tidigare är global försäljningschef på Klarna.



Klarna har under det senaste året tappat ett stort antal chefer. Breakit rapporterade i vintras att 23 personer på nyckelpersoner lämnat bolaget under en period av 14 månader.

Medräknat inom dessa var "nio högt uppsatta personer, på nivåer strax under ledningsgruppen, som slutat".

Här är de viktigaste toppcheferna som hoppat av från Klarna sedan november 2015, enligt Breakit:

- USA-chef Brian Billingsley

- SME-försäljningschef Soufian Berrahmoune (december 2016)

- HR-Chef Malcolm Kemp (mars 2017)

- Vice president of credit offering, Kristoffer Cassel (december 2016)

- Compliance-chef Lisa Edström, (novermber 2016)

- VP of Engineering Mats Andersson (september 2016)

- Landschef för Storbritannien, sjuåriga veteranen Jens Saltin (maj 2016)

- Vice kommersiell chef, Mikael Wintzell (2016)

- Nordenchefen Anna Borg (2016)

- Finans- och riskchef Matthew Risley (2016)

- Marknadschefen Carol Hargrave (2016)

- Varumärkeschefen Niklas Angergård (2016)

- Vice finanschef Hannes Wadell (2016)

- Chef för internationell försäljning, Carl Lindberg (2016)

- Tillfällig finanschef Niklas Hjelmsäter (december 2015)

