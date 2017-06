SD satsar stora pengar på sociala medier – men klås fortfarande av Gudrun och feministerna som inte spenderar en krona

Trots att SD växer kraftigt och satsar stora pengar behåller FI tätpositionen på de sociala kanalerna – utan en enda krona till sin hjälp. Inte minst på Facebook där partiet med sina dryga 140 000 följare fortfarande är störst.



”FI:s insatser på sociala medier går på lite sparlåga just nu. Det är svårt att engagera folk gratis när det inte är valperiod. Det är några tappra själar som håller i och håller ut. Men folk vet att det är okej att vara på sparlåga, för det kommer att hända saker sedan. Många blir utbrända i den ideella rörelsen”, säger Frida Färlin, som tillsammans med Maria Starck är två av kvinnorna bakom FI:s framgångsrika digitala strategi.



Annat var det våren 2014. Då fanns ett 40-tal ideella krafter, alltifrån mediestrategier till art directors, som la stora delar av sin tid på att få FI att lyfta.



”Vi dansade fram på nätet. Hela våren fanns det som en jättestor hejarklack som var lätt att mobilisera. Medan de andra partierna la ut pressmeddelanden i sina kanaler var vi där för att välta internet. Vi var där för internets egen skull. Vi var 40 personer som skulle vräka ut skitbra material på sociala medier.”



Som utomparlamentariskt parti hade FI noll pengar till sitt förfogande. Å andra sidan kunde FI just därför agera fritt, utan att behöva passera de kontrollinstanser som partierna i riksdagen var tvungna att göra.



Av de dryga 40 frivilliga som stod till FI:s förfogande var det en tajtare grupp som jobbade med strategi och samordning. Allt via FI:s virtuella kansli.



”Vi hade olika rum på Facebook där vi sågs. Jag hade en chatt som var igång 24/7 där vi bollade idéer. Några av oss jobbade med budskapen och några jobbade med praktiskt med artiklar på hemsidan. Vi använde vår FB-sida som vårt vardagsrum där det inte fanns något utrymme för hot och hat. Folk kände sig delaktiga och ville göra saker för FI.”



Gemensamt för de som lyckas väl med att använda sociala medier som en effektiv kanal, är att de har talang för att få spridning för sina budskap och bli omtalade av andra – såväl anhängare som meningsmotståndare.



”Vi visste hur vi skulle dela vårt material. Om någon hade skrivit en debattartikel så jobbade vi, till skillnad från de andra partierna som bara la ut en länk på Facebook, med agiterande bilder. FB premierade bilder och folk älskade dem. Vi aktade oss för knutna nävar utan höll oss till bilder med ett positivt budskap kring feminism. Det var lätt att göra på Facebook.”



Att partiets starka frontfigur Gudrun Schyman har en känsla för kärnfulla budskap och länge har använt Twitter som en plattform spelade självklart in när FI dansade fram på nätet våren 2014, och gjorde succé i EU-valet. Det spillde även över på partiets medlemskapssiffror.



”Partiet gick från 2000 till 22 000 medlemmar under våren 2014. Våra medlemmar, som oavsett ålder är moderna, fanns på nätet redan innan de blev medlemmar i FI. Det är det som är den stora skillnaden mot andra partier”, säger Gudrun Schyman.



Hon själv har nästan lika många följare på Twitter som partiet har på FB.



”Jag är ute på Twitter flera gånger per dag med kommentarer till saker som händer, när jag skrivit artiklar eller ska ut och prata. Men aldrig något privat. Eftersom jag reser så mycket är Twitter också ett oslagbart sätt att ta till sig information.”



Hennes tweets får ofta stor uppmärksamhet och spridning. Nu senast med hjälp av damlandslagets anfallare Lotta Schelin som valde att trycka ”Se aldrig ned på någon om det inte är för att hjälpa henne upp” på sin matchtröja i samband med internationella kvinnodagen.



Nyheten att FI fortfarande regerar på nätet gör henne förstås nöjd.



”Ja jag såg det där också. Och det gör vi trots att vi inte har någon personal. Vi varken kan eller behöva anställa någon som de andra partierna gör. Det är roligt att FI är så bra på det här.”



Frida Färlin, som startat kommunikationsbyrån Madder tillsammans med sin parhäst Maria Starck, ser fram emot nästa val även om hon tror att det blir svårt att få samma organiska spridning igen.



”Facebook har ändrat nu så att organisationer inte kan få lika stor spridning längre utan att betala pengar. Budgeten kommer att spela en mycket större roll i nästa val.”



FI på sociala medier enligt färska siffror:



Facebook: 140 316 följare

Instagram: 27 400 följare

Twitter: 36 947 följare