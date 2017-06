Riskanalytikern: Därför behöver du inte oroa dig för Trump

President Donald Trumps oberäkneliga agerande och allehanda utspel har gjort många nervösa.



Men det gäller att särskilja vad som är rena skrämskott och vad som bör tas på allvar, menar riskanalytikern Ian Brenner, grundaren av riskvärderingsbolaget Eurasia Group.

”Du tittar dig omkring 2017 inser att den viktigaste drivkraften till politisk risk i världen är den amerikanska regeringen”, säger Ian Bremmer i en intervju med Inc.



Han liknar det vi nu ser som gryningen för ”Age of Trump” och menar att Donald Trump, till skillnad från Barack Obama, har förmågan att utföra det han har lovat.



Här är sakerna du bör oroa dig för under Trump, och vad du kan strunta i, enligt riskanalytikern Brenner.



USA kan inte ställa sig utanför den globala scenen

Ian Brenner menar att Donald Trump visserligen har lyckats väl med att förmedla en bild av att USA ska vara självständigt i förhållande till övriga världen. Problemet är bara att ett läge där USA isolerar sig från omvärlden inte är gångbart i en värld där allt är sammankopplat. Därmed är det inget troligt scenario.



Risk att USA:s varumärke skadas

Ian Brenner ser en risk att USA skadar sitt varumärke genom att backa något på den globala scenen - idag är omvärlden inte lika övertygad om USA:s storhet längre.



Farlig syn på Kina

Ian Brenner känner sig bekymrad över att Donald Trump verkar se Kina som den stora skurken, och samtidigt verkar tro att räcker med att brösta upp sig för att Kina ska vika ned sig. Den som ska hålla en tuff linje mot Kina bör försäkra sig att man har allierade med sig.



Kina befinner sig i en mycket starkare position än vad Trump tycks tro – och landets president Xi Jinping kommer att göra allt i sin makt för att visa sig stark fram till att han ska genomföra stora reformer i höst. Det gör att han kommer att ”överreagera” både vad gäller säkerhetspolitiska och ekonomiska frågor, enligt Bremmer.



Ändå fortsatt låg risk för krig

Ian Brenner vill ändå inte överdramatisera konflikten med Kina, utan menar att han för ett år sedan hade bedömt risken för krig som noll procent, men att det idag finns en pytteliten sådan risk.



Men ”ekonomiskt krig” är redan igång

Ian Brenner ser redan signaler på ekonomisk vedergällning i form av att den kinesiska regeringen exempelvis har vidtagit åtgärder mot en amerikansk biltillverkare. Han håller det därmed inte alltför osannolikt att USA skulle kunna skapa en situation där Kina inte får genomföra bredare investeringar i USA:s ekonomi.



Frågan man behöver vara orolig för är om länderna hamnar i en match där det hela tiden eskalerar och till slut slår mot den nedersta raden vad gäller USA:s tillväxt.



Fortfarande supermakt

Ian Brenner tycker att vi idag att bör tänka på USA som Sydkorea och fundera över två politiska mekanismer – den officiella och det mer informella. Tittar man på USA 2017 inser man snart att den största faran är att USA inte ägnar sig åt saker som skedde historiskt och vice versa. Jobben kommer dock att försvinna oavsett genom automatisering, men samtidigt har exempelvis OPEC:s makt minskat.



Man får inte glömma att USA kanske visserligen inte vill ha ledarskapsrollen längre, men att landet alltjämt är världens enda riktiga supermakt. Det ger i sin tur en stor påverkan på den globala ekonomin, enligt Ian Brenner.