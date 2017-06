Här är världens 15 yngsta miljardärer 2017 – och så har de tjänat sina pengar

Här är de 15 yngsta miljardärerna på Forbes lista 2017.

1 och 2. Alexandra Andresen, Katharina Andresen

Världens yngsta dollarmiljardär är norska 19-åringen Alexandra Andresen. Hennes 20-åriga storasyster Katharina är världens näst yngsta. De äger båda 42 procent var av familjeimperiet; det flera hundra år gamla investmentbolaget Ferd – vilket innebär att de är värda 1,2 miljarder dollar var.



3. Gustav Magnar Witzoe

Världens tredje yngsta miljardär är också norsk; han äger 47 procent av fiskodlingsbolaget Salmar ASA – som han har ärvt från sin far.



4. John Collison

Världens yngsta miljardär som däremot tjänat ihop sin egen förmögenhet är 26-åriga John Collison. Han grundade Stripe, som processar digitala betalningar, för fem år sedan.



5. Evan Spiegel

Snapchat-grundaren Evan Spiegel är två månader äldre. Han blev nyss också den yngsta börs-vd:n när hans bolag Snap börsnoterades. I och med noteringen ökade också hans värde med otroliga 1,6 miljarder dollar, enligt Bloomberg.



6. Ludwig Theodor Braun

Tyska 27-åringen äger 10 procent av familjebolaget Braun, som tillverkar medicinska produkter.



7. Bobby Murphy

Medgrundaren av Snapchat, Bobby Spiegel, är två år äldre än Evan Spiegel. Han cashade också in över en miljard på börsnoteringen.



8. Patrick Collison

Irländske 28-åringen grundade Stripe tillsammans med yngre brodern John, och har en förmögenhet på 1,1 miljarder dollar.



9. Wang Hang

29-åringen sitter på 1,27 miljarder dollar, framförallt tack vare aktier i bolaget Juneyao Air som han ärvt från pappa Wang Junyao.



10. Lukas Walton

Barnbarn till Wal-Mart-grundaren Sam Walton ärvde sin pappas förmögenhet efter att han omkommit i en flygolycka. Hans förmögenhet uppgår till 11,3 miljarder dollar.



11. Eva Maria Braun-Luedicke

Tyska 30-åringen är liksom Ludwig ovan en del av Braun-klanen: hon äger 11,7 procent av bolaget och har en förmögenhet på 1,3 miljarder dollar.



12. Julio Mario Santo Domingo, III

Hans förmögenhet på 2,4 miljarder kommer från öljätten SABMiller, som 31-åringen är arvtagare till. Själv jobbar han som DJ i New York.



13. Mark Zuckerberg

Facebook-grundaren sitter på 56 miljarder dollar, 32 år gammal. Han och frun Priscilla Chan har lovat att ge bort 99 procent av sina Facebook-innehav under sin livstid.



14. Dustin Moskovitz

Den största delen av 32-åringens 10,7 miljarder kommer från ett uppskattat ägarskap på 3 procent i Facebook, som han var med och lanserade på Harvard.



15. Tom Persson

Den yngste svensken på listan är en del av H&M-familjen; farfar Erling grundade klädkedjan, pappa Stefan är styrelseordförande och bror Karl-Johan är vd. Toms förmögenhet uppgår till 2,1 miljarder dollar, enligt Forbes.