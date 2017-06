Håller McDonalds på att genomföra den största förändringen på årtionden?

McDonald’s pilottestar just nu ett nytt sätt att producera sina burgare på – som kan ge markant bättre smak, men även visa sig vara katastrofalt för snabbmatsjätten.



Just nu genomförs ett pilotprogram på 328 McDonald’s restauranger i USA med färskt nötkött i burgarna, istället för fryst. Dessutom ska burgarna tillagas på beställning snarare än läggas på lager, skriver Inc.



Syftet vore såklart att förbättra smaken på burgarna, men även ett sätt för kedjan att förnya sin image – vilket känns väldigt relevant i kontexten av att bara en av fem millennials har testat en Big Mac.



Det finns dock ett par stora frågetecken i sammanhanget: hur ska McDonald’s klara av att upprätthålla de höga hygieniska standarder som krävs, när tusentals lågavlönade arbetare ska hantera rått kött?



Flera franchisetagare är skeptiska av just den anledningen, skriver Business Insider Nordic. Hamburgerkedjan Chipotles (som är kända för att använda färskt kött) försäljning rasade med 30 procent när ett utbrott av E. coli drabbade 14 av deras restauranger.



För att kunna genomföra förändringen i stor skala behöver McDonald’s alltså investera stora summor i att träna upp anställda i att väldigt noggrant iaktta extremt hårda hygienregler.



”En oförsiktig anställd kan göra något som riskerar hela systemet” skriver en franchisetagare i en undersökning.