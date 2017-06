Nu ska fler betala högre skatt – är du en av dem?

Vänsterpartiet är överens med regeringen om att höja skatterna med nästan 3 miljarder kronor – pengarna ska gå till välfärden. Det skriver Jonas Sjöstedt med flera i en debattartikel på SvD.se.



Förslaget innebär ett mer ”progressivt skattesystem” där fler ska betala statlig inkomstskatt. Uppräkningen av inkomstgränsen 2018 för att betala statlig inkomstskatt begränsas därmed.



Du som tjänar under cirka 38 200 kronor per månad kommer inte påverkas av förändringen.



För personer som får inkomst i Sverige men bor utomlands ska skatten höjas från 20 till 25 procent. Det beräknas ge 370 miljoner kronor i ökade skatteintäkter.



Men vårbudgeten måste passera igenom riksdagen först – den kommer lämnas in 18 april, enligt TT.