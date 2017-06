Hela listan: Här är världens rikaste personer 2017

Antalet miljardärer har ökat: 2017 finns det sammanlagt 2 043 dollarmiljardärer. Det visar en nyligen publicerad lista från Forbes.



För fjärde året i rad är Bill Gates rikast i världen – hans förmögenhet har ökat från 75 till 86 miljarder dollar det senaste året. Näst rikast är Warren Buffett med 75,6 miljarder dollar – han är den stora vinnaren på att Trump blev vald till president.



Den som har ökat mest är Amazon-grundaren Jeff Bezos – nummer tre på listan – som blev 27,6 miljarder dollar rikare på ett år.



Världens rikaste kvinna är Liliane Bettencourt, arvtagerska till skönhetsimperiet L’Oréal, som grundades av hennes far.



Världens yngsta dollarmiljardär är norska 19-åringen Alexandra Andresen. Hennes 20-åriga storasyster Katharina är världens näst yngsta. De äger båda 42 procent var av familjeimperiet; det flera hundra år gamla investmentbolaget Ferd – vilket innebär att de är värda 1,2 miljarder dollar var.



Världens yngsta miljardär som däremot tjänat ihop sin egen förmögenhet är 26-åriga John Collison. Han grundade Stripe, som processar digitala betalningar, för fem år sedan. Snapchat-grundaren Evan Spiegel är två månader äldre.



Världens rikaste svensk enligt Forbes är Stefan Persson, på plats nummer 43 med 19,6 miljarder dollar, följt av Hans Rausing på plats 96 med 12,5 miljarder dollar.



Veckans Affärer fortsätter dock att räkna Ingvar Kamprad som ensam ägare av IKEA med en förmögenhet på 655 miljarder kronor, trots det fiffiga upplägget med utländska ägarstiftelser som formellt kontrollerar företaget. Det skulle placera honom som nummer tre på Forbes lista 2017.



En av dem som fortfarande kan kalla sig miljardär även om hans förmögenhet har fallit med 1 miljard dollar från 3,5 miljarder dollar under det senaste året är USA:s president Donald Trump, skriver The Guardian.



Tillsammans har miljardärerna en förmögenhet på 7,67 biljoner dollar, eller nästan 68 biljoner kronor, vilket är mer än dubbelt så mycket som Storbritanniens BNP.



Två av orsakerna till att listan fått så många nya medlemmar i fjol är de stigande börser och det stigande oljepriset under de senaste 12 månaderna, enligt Kerry Dolan som är en av flera redaktörer till listan.



De stigande aktiekurserna är i sin tur en Trump-effekt då världens börser tagit emot den nye amerikanske presidenten väl.



Världens 50 rikaste personer 2017:

Bill Gates $86 miljarder Warren Buffett $75.6 miljarder Jeff Bezos $72.8 miljarder Amancio Ortega $71.3 miljarder Mark Zuckerberg $56 miljarder Carlos Slim Helu $54.5 miljarder Larry Ellison $52.2 72 miljarder Charles Koch $48.3 81 miljarder David Koch $48.3 miljarder Michael Bloomberg $47.5 miljarder Bernard Arnault $41.5 miljarder Larry Page $40.7 miljarder Sergey Brin $39.8 miljarder Liliane Bettencourt $39.5 miljarder S. Robson Walton $34.1 miljarder Jim Walton $34 miljarder Alice Walton $33.8 miljarder Wang Jianlin $31.3 miljarder Li Ka-shing $31.2 miljarder Sheldon Adelson $30.4 miljarder Steve Ballmer $30 miljarder Jorge Paulo Lemann $29.2 miljarder Jack Ma $28.3 miljarder Beate Heister & Karl Albrecht Jr. $27.2 miljarder David Thomson $27.2 miljarder Jacqueline Mars $27 miljarder John Mars $27miljarder Phil Knight $26.2 miljarder Maria Franca Fissolo $25.2 miljarder George Soros $25.2 miljarder Ma Huateng $24.9 miljarder Lee Shau Kee $24.4 miljarder Mukesh Ambani $23.2 miljarder Masayoshi Son $21.2 miljarder Kjeld Kirk Kristiansen $21.1 miljarder Georg Schaeffler $20.7 miljarder Joseph Safra $20.5 miljarder Michael Dell $20.4 miljarder Susanne Klatten $20.4 miljarder Len Blavatnik $20 miljarder Laurene Powell Jobs $20 miljarder Paul Allen $19.9 miljarder Stefan Persson $19.6 miljarder Theo Albrecht, Jr. $18.8 miljarder Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud $18.7 miljarder Leonid Mikhelson $18.4 miljarder Charles Ergen $18.3 miljarder Stefan Quandt $18.3 miljarder James Simons $18 miljarder Leonardo Del Vecchio $17.9 miljarder

Läs resten av listan här.