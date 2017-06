Volvo Cars tog just ett stort steg närmare börsen

Volvo Cars vill ta in omkring 1 miljard dollar, motsvarande nära 9 miljarder kronor, genom att sälja preferensaktier inför en potentiell börsnotering. Det uppger personer med insyn i processen till Wall Street Journal.

Geely-ägda Volvo ska ha närmat sig ett flertal kinesiska investerare om att köpa aktier. Det ska bland annat röra sig om förmögenhetsfonder såväl som riskkapitalbolag, enligt affärstidningens uppgifter.



Volvo ska i samtalen ha sagt till investerarna att det kan bli tal om en börsnotering antingen i Europa eller Hongkong. Något beslut om var eller tidtabell för en notering ska dock ännu inte ha fastställts.



Geelys kommunikationschef Ashley Sutcliffe säger till tidningen att företaget inte har några planer på att notera Volvo i dagsläget. En företrädare för Volvo upprepar samtidigt tidigare ståndpunkt om att en notering är en valmöjlighet men att det inte finns några planer just nu. Han avböjde samtidigt att kommentera uppgifterna om en aktieförsäljning som "marknadsspekulationer".



I december tog Volvo Cars in 5 miljarder kronor från en grupp svenska institutionella investerare genom att emittera preferensaktier, något som väckte spekulationerna om att en börsnotering är nära.



Volvo Cars ökade nettovinsten under 2016 med 67 procent till 7,5 miljarder kronor. Intäkterna var samtidigt upp 10 procent till 180,7 miljarder.