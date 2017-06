Nu har 50 000 svenska mejlkonton hackats – här kan du kolla ifall ditt lösenord är säkert

Ett dataintrång på prisjämförelsesajten Prisjakt har lett till att 48 000 mejladresser och användarnamn har läckt ut – efter att “en anställds kontouppgifter kommit på villovägar.” Det rapporterar Breakit.



Prisjakt har gjort en egen utredning, samt även polisanmält händelsen. De som påverkats av intrånget ska ha notifierats via mejl.



I höstas rapporterade SVT om att det på nätet går att hitta inloggningsuppgifter för kring 10 miljoner svenska konton som har hackats.



Och det är knappast någon ny förekomst; tidigare under hösten bekräftade Yahoo att uppgifter tillhörande över 500 miljoner användarkonton läckte ut under 2014, enligt Mashable. I somras rapporterade Techcrunch att över 32 miljoner Twitter-lösenord kan ha läckt ut.



HaveIBeenPwned.com, som är utvecklad av Troy Hunt från Microsoft, är en sajt som låter dig kolla ifall din mejladress har hackats, skriver Business Insider. Du skriver helt enkelt in din mejladress som sedan stämmer av den mot en databas av mejladresser som läckt ut i de senaste stora hackerangreppen.