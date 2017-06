Entreprenörerna som gjort succé: Här är 16 viktiga insikter du behöver innan du fyller 30

Strax efter 20 sker mycket i livet och det är då många inleder sina karriärer.



Det är lätt att vara efterklok, men nu har LinkedIn frågat sitt nätverk av superframgångsrika vad de hade önskat att de visste redan då det begav sig.



Projektet kallas ”If i Were 22”.



Virgin-grundaren Richard Branson

Superentreprenörernas superentreprenör konstaterar att alla kan förändras och att man inte ska låta tidigare snedsteg definiera en själv eller andra – alla förtjänar en ny chans.



Vice vd:n för Apple-kedjan, Angela Ahrendts:

Angela har insett att hon inte gav nära och kära tillräckligt stöd. Fick hon göra om resan skulle hon tacka för minsta sak. Erfarenheten har lett till följande visdomsord:

”Världen är inte här för att serva mig, utan jag är här för att serva världen”.



Finansgurun Suze Orman:

Då det begav sig lämnade hon Illinois för Berkeley i Kalifornien, men i stället för heta jobb blev det 7 år som servitris. Hon lärde sig att kavla upp ärmarna och skulle inte vilja byta ut sin erfarenhet mot något i världen. Idag har hon sedan länge insett att det är ”ok att ta tid på att sig att komma på vad man vill”.



Shark Tank-investeraren Robert Herjavec:

Tycker inte att han drömde tillräckligt stort som 22-åring och därmed heller inte förstod hur man ska kanalisera sin kreativitet till något handgripligt. Erfarenheten har lärt honom att ta ut svängarna och drömma stort – även om man bara är 22.



Hearsay Social-vd:n Clara Shih

Känner inte att hon har anledning att beklaga sig över sin karriär, men hade gärna haft någon som sagt till henne att man inte måste välja jobb efter det som känns som mest eftertraktat, samt att inte välja jobb utefter lön.



Huffington Post-grundaren Arianna Huffington

Menar att vårt samhälle är besatt av tid, vilket ger onödig stress. Då hon som 22-åring levde på existensminimum hade hon velat känna till författaren Brian Andreas ord: ”Allt förändras den dag man inser att det finns tillräckligt med tid för de viktiga sakerna i livet”.



Nasdaq-chefen Adena Friedman

Ägnade sin studietid åt politik, men tog sedan en MBA. Skulle ha velat säga till sig själv att det är ”ok att ändra sig”.



Jaguars designchef Ian Callum

Våga tro på att arbetsetik och moral ger resultat i slutänden. Det kan till och med gå hela 5 år utan att det ”händer något”, men enträget arbete och 10 procents extra ansträngning kan göra 100 procents skillnad.



Ägare och ordförande för Ellevest Network, Sallie Krawcheck

Skulle vilja säga till sin 22-åriga version att man inte ska förledas tro att det blir enkelt bara för att man bestämmer sig för vad man vill göra, utan att man förr eller senare hittar rätt.



Amerikanska stylisten Rachel Zoe

Som ung med all energi i världen kan man lika gärna lägga extra tid på jobbet. Det lär en inte bara hårt arbete, utan får en att sticka ut i förhållande till andra.



Jet-vd:n tillika medgrundaren Marc Lore

Insåg att ett välbetalt jobb inom bankvärlden inte är värt så mycket. Det är lättare att lyckas då man fokuserar på att ge. Devisen lyder att framgång inte handlar om sådant som lön eller titel eller annat, utan hur man påverkar andra och bidrar till kollektiv lycka.



The Chopra Foundation-grundaren Deepak Chopra

Inledde med karriär inom medicin och trodde att säkerhet var hans vän och osäkerhet hans fiende. Idag menar han att ovisshet öppnar en dörr till det okända, och att det endast är ovissheten som gör att livet ständigt kan förnyas.



Yahoo-ordföranden Maynard Webb

Då pappan dog tidigt tappade han förmågan att drömma. Idag har han insett att även om ”stamtavlan” kan vara en bra språngbräda är det inte enda sättet att nå dit man man vill.



Siemens-vd:n Eric A. Spiegel

I en ständigt förändrad värld måste man hela tiden omfamna förändring. Res dig när du faller och lär dig nya saker för att få övertag, är Spiegels uppmaning.



Grundaren av RedBallon Naomi Simson

Hon har insett vikten av att vårda personliga relationer framför jobb. Ring bekanta, gör upp planer och våga skratta varje dag.



Charles Schwab-vd:n Walt Bettinger

Initialt var det tufft att ro hem affärer. Idag vet han att man måste förtjäna förtroendet hos beslutsfattare innan det ens går att tänka på en affär.